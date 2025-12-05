Haridwar: लक्सर में ट्रैक्टर-ट्राली व बाइक की टक्कर, हादसे में दोनों वाहन चालकों की हुई मौत

संवाद सूत्र, जागरण लक्सर: लक्सर-रुड़की मार्ग पर हुसैनपुर गांव के निकट मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्राली व बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया है।

लक्सर के पीपली गांव निवासी नवीन ( 22) लक्सर निवासी एक व्यक्ति का ट्रैक्टर चलाता था। गुरुवार की रात को वह ट्रैक्टर ट्राली में मिट्टी लेकर लक्सर रुड़की मार्ग पर डौसनी गांव की जा रहा था। इस दौरान वह जब हुसैनपुर गांव के मंदिर के निकट पहुंचा तभी एक बाइक से उसके ट्रैक्टर की टक्कर लग गई। दुर्घटना होते ही ट्रैक्टर के पिछले पहिये का एक्सेल टूट गया और चालक नवीन गिरकर उसके नीचे दब गया।

उधर, टक्कर लगने से बाइक चालक मेहताब (25 ) निवासी ग्राम जैनपुर मतलूबपुर, लक्सर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी ने हादसे की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को अस्पताल भेजा गया। जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।