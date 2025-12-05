Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haridwar: लक्सर में ट्रैक्टर-ट्राली व बाइक की टक्कर, हादसे में दोनों वाहन चालकों की हुई मौत

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    लक्सर-रुड़की मार्ग पर हुसैनपुर गांव के पास ट्रैक्टर ट्राली और बाइक की टक्कर में दो चालकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नवीन और मेहताब के रूप में हुई ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    लक्सर-रुड़की मार्ग पर हुसैनपुर गांव के निकट हादसे के बाद क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर।

    संवाद सूत्र, जागरण लक्सर: लक्सर-रुड़की मार्ग पर हुसैनपुर गांव के निकट मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्राली व बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लक्सर के पीपली गांव निवासी नवीन ( 22) लक्सर निवासी एक व्यक्ति का ट्रैक्टर चलाता था। गुरुवार की रात को वह ट्रैक्टर ट्राली में मिट्टी लेकर लक्सर रुड़की मार्ग पर डौसनी गांव की जा रहा था। इस दौरान वह जब हुसैनपुर गांव के मंदिर के निकट पहुंचा तभी एक बाइक से उसके ट्रैक्टर की टक्कर लग गई। दुर्घटना होते ही ट्रैक्टर के पिछले पहिये का एक्सेल टूट गया और चालक नवीन गिरकर उसके नीचे दब गया।

    उधर, टक्कर लगने से बाइक चालक मेहताब (25 ) निवासी ग्राम जैनपुर मतलूबपुर, लक्सर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी ने हादसे की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को अस्पताल भेजा गया। जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    इस बीच सूचना पाकर दोनों के स्वजन भी मौके पर आ गये। पुलिस द्वारा शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेजा गया। लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर व बाइक को कब्जे लिया गया है। शवो का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- देहरादून में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, पांच वाहनों को टक्कर मार दुकान में घुसकर पलटा; दो लोग घायल

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में बड़ा हादसा...200 मीटर गहरी खाई में गिरी बरातियों की कार, 5 लोगों की मौत; CM ने जताया दुख