बाघ गणना 2026 का पहला चरण आज से शुरू, डिजिटल ऐप में दर्ज होंगे बाघों के पैरों के निशान

शैलेंद्र गोदियाल, जागरण हरिद्वार। अखिल भारतीय बाघ गणना–2026 के तहत राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की मौजूदगी के साथ गुलदार, भालू और हाथी जैसे प्रमुख वन्यजीवों की संख्या भी सामने आ जाएगी। आज 15 दिसंबर से राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघ गणना शुरू होगी। प्रथम चरण (फेज-1) में फील्ड सर्वे होना है। इसके लिए वन कर्मियों को खास प्रशिक्षित किया गया है। यह गणना से बाघों की संख्या का आंकलन के साथ राजाजी टाइगर रिजर्व के पारितंत्र की सेहत का भी वैज्ञानिक मूल्यांकन हो सकेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अखिल भारतीय बाघ गणना एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक पद्धति से की जाती है, जिसका अपना अलग 'मेथडोलॉजी फ्रेमवर्क' है। यह पद्धति विश्वभर में एक समान पैमानों पर लागू की जाती है। इसी मानकीकृत प्रणाली के तहत यह गणना चार चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें पहला चरण फील्ड सर्वे है।