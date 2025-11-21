Roorkee News: जमीन के कारोबार में पार्टनर बनाने का दिया झांसा, ठग लिए 32 लाख रुपये
रुड़की में एक व्यक्ति को जमीन के कारोबार में भागीदार बनाने का लालच देकर 32 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, रुड़की: मुजफ्फरनगर निवासी एक व्यक्ति को जमीन के कारोबार में पार्टनर बनाने का झांसा देकर 32 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। रकम वापस मांगने पर धमकी दी गई। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खलापार निवासी कामिल अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी मुलाकात अख्तर निवासी अमीरपुर शुदा थाना कोतवाली बिजनौर से हुई थी।
अख्तर उनका पूर्व से परिचित है। उसने 30 जुलाई 2025 को उनकी मुलाकात शहजाद निवासी लंढौरा, कुनाल शर्मा निवासी मोहनपुरा मोहम्मदपुर कोतवाली सिविललाइन रुड़की व मधु उपाध्याय निवासी नंद विहार फेस-एक, गुल्लरघाटी नत्थूवाला देहरादून से कराई।
इन्होंने बताया कि सुनहरा में 30 बीघा जमीन है। यह जमीन शिवाली मैथ्यू निवासी सुनहरा, रुड़की हाल निवासी आरके नगर मेन रोड निकट हेरीटेज फेश आंध्र प्रदेश की है।
इन्होंने बताया कि इस जमीन का सौदा एक करोड़ रुपये प्रति बीघा की दर से तय हो रखा है। जिसका एग्रीमेंट मधु उपाध्याय के नाम से कर रखा है। एडवांस रकम भी दे रखी है।
इन्होंने बताया कि करीब 32 करोड़ का सौदा है। ऐेसे में कामिल अहमद से 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी के लिए कहा गया। साथ ही, जमीन अच्छे रकम में बेचने का भी लालच दिया। इनकी बातों में आकर पीड़ित ने दो बार मे 32-32 लाख रुपये इनके खाते में भेज दिए।
इसके बाद पचास लाख का डिमांड ड्राफ्ट शिवाली मैथ्यू के नाम से बनवाया। इन्होंने पीड़ित को यह डीडी शिवाली के घर देकर आने को कहा। उनकी बातों में आकर वह शिवाली के घर पहुंचा, लेकिन उसने यह डीडी मधु उपाध्याय को देने के लिए कहा। जिस पर उसे शक हुआ।
शक होने पर पीड़ित ने इन लोगों से इस जमीन का इकरारनामा अपने नाम कराने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। रकम वापस मांगने पर इन्होंने 32 लाख रुपये वापस कर दिया। जबकि अन्य रकम देने से इन्कार कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
