Roorkee News: जमीन के कारोबार में पार्टनर बनाने का दिया झांसा, ठग लिए 32 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, रुड़की: मुजफ्फरनगर निवासी एक व्यक्ति को जमीन के कारोबार में पार्टनर बनाने का झांसा देकर 32 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। रकम वापस मांगने पर धमकी दी गई। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खलापार निवासी कामिल अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी मुलाकात अख्तर निवासी अमीरपुर शुदा थाना कोतवाली बिजनौर से हुई थी।

अख्तर उनका पूर्व से परिचित है। उसने 30 जुलाई 2025 को उनकी मुलाकात शहजाद निवासी लंढौरा, कुनाल शर्मा निवासी मोहनपुरा मोहम्मदपुर कोतवाली सिविललाइन रुड़की व मधु उपाध्याय निवासी नंद विहार फेस-एक, गुल्लरघाटी नत्थूवाला देहरादून से कराई।

इन्होंने बताया कि सुनहरा में 30 बीघा जमीन है। यह जमीन शिवाली मैथ्यू निवासी सुनहरा, रुड़की हाल निवासी आरके नगर मेन रोड निकट हेरीटेज फेश आंध्र प्रदेश की है।

इन्होंने बताया कि इस जमीन का सौदा एक करोड़ रुपये प्रति बीघा की दर से तय हो रखा है। जिसका एग्रीमेंट मधु उपाध्याय के नाम से कर रखा है। एडवांस रकम भी दे रखी है।

इन्होंने बताया कि करीब 32 करोड़ का सौदा है। ऐेसे में कामिल अहमद से 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी के लिए कहा गया। साथ ही, जमीन अच्छे रकम में बेचने का भी लालच दिया। इनकी बातों में आकर पीड़ित ने दो बार मे 32-32 लाख रुपये इनके खाते में भेज दिए।