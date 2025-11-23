Language
    चलती ट्रेन से कूदा संदिग्ध, सीसीटीवी ठप; रुड़की पुलिस मसलती रह गई हाथ

    By Anuj Kataria Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:40 PM (IST)

    रुड़की रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे खराब होने से पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ा। बीकानेर एक्सप्रेस से एक संदिग्ध युवक चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया, लेकिन कैमरों के बंद होने से उसकी पहचान मुश्किल हो गई। जीआरपी मामले की जांच कर रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज न होने से जांच प्रभावित हो रही है। अधिकारियों ने तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं।

    पुलिस के पास उसके हुलिए तक का कोई ठोस सुराग नहीं. Concept

    संवाद सहयोगी जागरण,रुड़की। रुड़की रेलवे स्टेशन पर पिछले 6 माह से बंद ठप सीसीटीवी कैमरों ने शनिवार को पुलिस की मुस्तैदी को फिर ठप कर दिया। रुड़की रेलवे स्टेशन पर बीकानेर एक्सप्रेस से एक संदिग्ध युवक चलती ट्रेन से छलांग लगाकर फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे नही चलने से पुलिस के पास उसके हुलिए तक का कोई ठोस सुराग नहीं बचा। ट्रेन में उपलब्ध टीटी ने जीआरपी को सूचना दी, लेकिन तब तक युवक स्टेशन से फरार हो चुका था।

    रुड़की स्टेशन पर बीते शनिवार देर शाम एक मामल प्रकाश में आया है। ट्रेन नंबर 14718 बीकानेर एक्सप्रेस में सवार एक संदिग्ध युवक ने अचानक चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। जिससे स्टेशन पर खलबली मच गई। स्टेशन पर मौजूद वेंडर्स ने बताया कि युवक करीब 32 वर्ष का था और काफी घबराया हुआ दिख रहा था। उसने वेंडर्स को अपना मोबाइल छीने जाने की बात भी कही। बीकानेर एक्सप्रेस के टीटी राजेश कुमार ने जीआरपी को बताया कि उपरोक्त संदिग्ध युवक पिछले कई दिनों से हरिद्वार से रुड़की तक ट्रेन में सफर करता दिख रहा था।

    शनिवार को भी वह ट्रेन के टॉयलेट में छिपा हुआ मिला। पूछताछ शुरू हुई ही थी कि उसने अचानक छलांग लगा दी। लेकिन स्टेशन पर सीसीटीवी बंद होने की वजह से पुलिस के पास युवक का कोई फुटेज नहीं मिल सका। वही जीआरपी प्रभारी प्रीति सैनी ने बताया कि संदिग्ध का हुलिया सिर्फ मौखिक बयान के आधार पर तलाशा जा रहा है। उन्होंने माना कि सीसीटीवी बंद रहने से कई घटनाओं के खुलासे में देरी हो रही है और इससे जांच प्रभावित हो रही है।

    वहीं डीआरएम संग्रह मौर्य ने कहा कि स्टेशन पर अमृत योजना के तहत काम चल रहा है और सीसीटीवी खराब होने की जानकारी उन्हें मिली है। संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए हैं।

