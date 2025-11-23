चलती ट्रेन से कूदा संदिग्ध, सीसीटीवी ठप; रुड़की पुलिस मसलती रह गई हाथ

संवाद सहयोगी जागरण,रुड़की। रुड़की रेलवे स्टेशन पर पिछले 6 माह से बंद ठप सीसीटीवी कैमरों ने शनिवार को पुलिस की मुस्तैदी को फिर ठप कर दिया। रुड़की रेलवे स्टेशन पर बीकानेर एक्सप्रेस से एक संदिग्ध युवक चलती ट्रेन से छलांग लगाकर फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे नही चलने से पुलिस के पास उसके हुलिए तक का कोई ठोस सुराग नहीं बचा। ट्रेन में उपलब्ध टीटी ने जीआरपी को सूचना दी, लेकिन तब तक युवक स्टेशन से फरार हो चुका था।



रुड़की स्टेशन पर बीते शनिवार देर शाम एक मामल प्रकाश में आया है। ट्रेन नंबर 14718 बीकानेर एक्सप्रेस में सवार एक संदिग्ध युवक ने अचानक चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। जिससे स्टेशन पर खलबली मच गई। स्टेशन पर मौजूद वेंडर्स ने बताया कि युवक करीब 32 वर्ष का था और काफी घबराया हुआ दिख रहा था। उसने वेंडर्स को अपना मोबाइल छीने जाने की बात भी कही। बीकानेर एक्सप्रेस के टीटी राजेश कुमार ने जीआरपी को बताया कि उपरोक्त संदिग्ध युवक पिछले कई दिनों से हरिद्वार से रुड़की तक ट्रेन में सफर करता दिख रहा था।