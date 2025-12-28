Language
    जवाब देने नहीं पहुंचे सुरेश राठौर, अब उर्मिला को नोटिस की तैयारी

    By Mehtab Alam Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:52 AM (IST)

    पूर्व विधायक सुरेश राठौर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित ऑडियो-वीडियो मामले में पूछताछ के लिए बहादराबाद थाने नहीं पहुंचे। पुलिस ने उनके ज्वालापुर स्थित घर ...और पढ़ें

    जवाब देने नहीं पहुंचे सुरेश राठौर, अब उर्मिला को नोटिस की तैयारी
    - पूर्व विधायक ने शहर से बाहर होने का किया दावा
    - पुलिस ने शुक्रवार को घर पर चस्पा किया था नोटिस
    संवाद सूत्र, जागरण, बहादराबाद: इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित ऑडियो-वीडियो के मामले में दर्ज मुकदमे से जुड़े सवालों का जवाब देने पूर्व विधायक सुरेश राठौर शनिवार को बहादराबाद थाने नहीं पहुंचे। पुलिस ने शनिवार को सुरेश राठौर के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस से बातचीत में पूर्व विधायक ने दावा किया है कि वह शहर से बाहर हैं और रविवार तक हरिद्वार पहुंचेंगे। वहीं, पुलिस अब इस मुकदमे में सहारनपुर जाकर दूसरी नामजद आरोपित यानि अभिनेत्री उर्मिला सनावर को नोटिस थमाने की तैयारी में है।
    पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर की बातचीत से जुड़े कई ऑडियो-वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे थे। इसको लेकर शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की ओर से दोनों के खिलाफ थाना बहादराबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसकी जांच बहादराबाद थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा कर रहे हैं। इस मुकदमे में पूछताछ के लिए पुलिस ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को नोटिस जारी किया था। पूर्व विधायक ज्वालापुर शास्त्रीनगर स्थित घर पर नहीं मिले थे। शनिवार को बहादराबाद थाने में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। लेकिन सुरेश राठौर शनिवार को थाना बहादराबाद नहीं पहुंचे। शनिवार को पुलिस ने ज्वालापुर पहुंचकर पूर्व विधायक के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया। पूर्व विधायक ने पुलिस से संपर्क कर यह दावा किया था कि वह शहर से बाहर हैं। वहीं, थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि इस मुकदमे से संबंधित सवालोंं के जवाब के लिए जल्द ही उर्मिला सनावर को भी नोटिस दिया जाएगा।
    मेहताब आलम
