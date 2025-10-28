कक्षा में सो गया छात्र, छुट्टी हुई तो ताला लगने से बंद; मचा हड़कंप
रुड़की के एक प्राथमिक विद्यालय में पांचवीं का छात्र कक्षा में सो गया। छुट्टी के बाद कमरे में ताला लग गया। रोने की आवाज सुनकर राहगीरों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने ताला तोड़कर छात्र को बाहर निकाला। शिक्षा विभाग मामले की जांच कर रहा है और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। प्राथमिक विद्यालय में पांचवीं के छात्र को कक्षा में सो जाना भारी पड़ गया। छुट्टी हो जाने पर जब कक्षा कक्ष में ताला लगाया गया तो पता नहीं चल पाया कि वह अंदर सो रहा है। नींद खुलने पर जब उसने रोना शुरू किया तो राह चलते लोगों को इसका पता चला।
उन्होंने उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी। पुलिस के पहुंचने पर कमरे का ताला तोड़ा गया। इसके बाद छात्र को बाहर निकाला गया। अब खंड शिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने मामले की जांच की बात कही है।
मामला रुड़की शहर के अंबर तालाब में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर-12 का है। यहां 32 छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए दो शिक्षिकाएं तैनात हैं। सोमवार को शाम साढ़े तीन बजे स्कूल की छुट्टी हुई तो शिक्षिकाएं कक्षा कक्षों का ताला बंद कर चली गईं।
करीब चार बजे वहां से गुजरने वाले लोगों ने स्कूल के कमरे से छात्र के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने खिड़की से देखा तो छात्र के अंदर होने का पता चला। छात्र के स्वजन भी उसकी तलाश में स्कूल पहुंच गए। उन्होंने बताया कि छात्र पांचवीं में पढ़ता है। किसी शिक्षिका का मोबाइल नंबर नहीं होने के चलते पुलिस ने कमरे का ताला तोड़कर छात्र को बाहर निकाला।
उसने बताया कि उसकी आंख लग गई थी, छुट्टी कब हुई इसका पता नहीं चल सका। वहीं, शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी और शिक्षिकाओं के मौके पर नहीं पहुंचने पर अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। साथ ही लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है।
