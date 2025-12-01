Haridwar: पूर्व वायु सैनिक की हत्या में बेटा निकला मास्टरमाइंड, संपत्ति के लालच में दोस्त से करवाया कत्ल

संवाद सूत्र, जागरण, बहादराबाद: पूर्व वायु सैनिक की हत्या में उनका बेटा ही मास्टर माइंड निकला। करोड़ों रुपये की संपत्ति अपने नाम कराने की सनक में उसने दो दोस्तों के साथ मिलकर पिता की हत्या की साजिश रची। योजना के तहत दोस्त ने लिफ्ट मांगी और चलती कार में पूर्व सैनिक की कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित बेटे व 30 लाख की नकदी और एक स्कार्पियो की एवज में हत्या करने वाले दोनों दोस्तों को तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि कनखल निवासी भगवान सिंह साल 2013 में एयरफोर्स से वीआरएस लेने के बाद से जमालपुर कलां में जेवीजी कालोनी में रहते थे। शनिवार रात वह बेटे यशपाल सिंह के साथ एक शादी समारोह में रोशनाबाद जाने के लिए निकले थे। जटवाड़ा पुल पर लिफ्ट मांगकर उनकी कार में सवार हुए एक व्यक्ति ने उनके पिता को गोली मार दी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो भगवान सिंह को लहूलुहान पाया। हायर सेंटर रेफर करने पर उपचार के दौरान भगवान सिंह की मौत हो गई। कहानी में झोल नजर आने पर पुलिस ने सबसे पहले बेटे को ही शक के दायरे में लेकर पूछताछ की।