Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस्ती में पत्नी ने जहर खाकर दे दी जान, पति ने भी ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:35 PM (IST)

    बस्ती जिले में एक हृदयविदारक घटना घटी। पत्नी ने अज्ञात कारणों से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी की मौत से व्यथित पति ने भी ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पत्नी ने जहर खाकर दे दी जान।

    जागरण संवाददाता, बभनान (बस्ती)। जहर खाकर पहले पत्नी ने जान दे दी। इसके बाद पति ने ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली। घटना की वजह पति-पत्नी के बीच विवाद बताया जाता है। मामला पैकोलिया के असनहरा गांव का है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार रविवार की रात में दंपती में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। सुबह पत्नी अंजली से विषाक्त पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन जिला अस्पताल ले गए। दोपहर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

    इस घटना के शाम को पति शनिदेव गांव के निकट रेल पटरी पर जाकर सामने से आ रही ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दी। दंपती की मृत्यु के बाद क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया।

    साल भर पहले हुई थी शादी

    पैकोलिया के असनहरा गांव निवासी शनिदेव की शादी अंजली से अभी एक वर्ष पहले नवंबर 2024 में हुई थी।ग्रामीणों का कहना है कि दिवंगत दंपती के बीच रविवार की रात को किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। चर्चा है कि नाराज पत्नी ने पहले विषाक्त पदार्थ खा लिया। इसके बाद पति ट्रेन सामने कूछ गए।

    परसा स्टेशन के पास हुई घटना

    ट्रेन के सामने कूदने की घटना सोमवार की शाम गोरखपुर-गोंडा रेल खंड के बभनान व परसा तिवारी रेलवे स्टेशन के बीच परसा गांव के सामने हुई। डाउन ट्रैक पर मालगाड़ी आती देख पति रेल की पटरी पर लेट गया।

    हालांकि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया पर तब तक ट्रेन की चपेट में आने से दम तोड़ दिया। मालगाड़ी के चालक ने मेमो द्वारा घटना की जानकारी स्टेशन अधीक्षक बभनान को दी।

    मौके पर पहुंची जीआरपी व आरपीएफ के जवानों ने जब दिवंगत के शव का जामा तलाशी लिया तो उसके जेब से आधार कार्ड मिला। इसके जरिए शनिदेव पुत्र राम धीरज निवासी ग्राम असनहरा थाना पैकोलिया के रूप में पहचान हुई।

    सीओ हर्रैया संजय सिंह ने बताया उन्हें अभी मृत्यु की आरपीएफ चौकी पोस्ट के जरिए मिली है सूचना मिली है। दिवंगत दंपती के मृत्यु के संबंध में जांच-पड़ताल की जा रही है।