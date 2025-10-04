जिसे लावारिस जानकर पाला वो ही बेटी को ले उड़ी, अब दर-दर भटक रही मां

हरिद्वार में एक व्यक्ति ने एक 15 वर्षीय लड़की को बेसहारा समझकर अपने घर में आश्रय दिया। लड़की ने खुद को दिल्ली का बताया था और कहा था कि वह लावारिस है। अब वही लड़की उस व्यक्ति की नाबालिग बेटी को स्कूल से भगा ले गई है। पीड़ित पिता ने गंगनहर कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और बेटी की तलाश करने की गुहार लगाई है।

जागरण संवाददाता, रुड़की। जिस नाबालिग को लावारिस मानकर पाला था, वो ही नाबालिग बेटी को लेकर फरार हो गई। अब पीड़ित ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर नाबालिग बेटी की तलाश की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरम निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब डेढ़ माह पहले उसे सालियर के पास एक किशोरी (15) मिली थी। उसने बताया था कि वह दिल्ली के मंगोलपुरी खाटू श्याम मंदिर के पास की रहने वाली है। उसने खुद को लावारिस बताया था।

साथ ही बताया था कि वह अभी तक किन्नरों के साथ रहती थी। उसकी दर्द भरी कहानी जानकर व्यक्ति उसे अपने घर ले आया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उससे कहा कि वह किशोरी को अपने घर पर रखकर उसका पालन पोषण करे। इसके बाद उसने किशोरी को घर में रख लिया।