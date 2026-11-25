जागरण संवाददाता, रुड़की। न्यू नेहरू नगर में एक व्यक्ति ने अपने घर में 12 लावारिस कुत्ते पाल लिये। जिससे आसपास गंदगी फैल रही है। इनमें से सात लावारिस कुत्तों ने पड़ोस में रहने वाली बच्ची पर हमला कर उसे काट लिया।

किसी तरह से आसपास के लोगों ने उसकी जान बचाई। जब बच्ची की मां ने विरोध किया तो अभद्रता करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की जांच की है।

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के न्यू नेहरू नगर निवासी गौरव ने पुलिस को तहरीर दी है। जिसमें बताया कि गली में रहने वाले एक परिवार ने अपने घर में करीब 12 लावारिस कुत्ते पाल रखे हैं। इन कुत्तों से गली में काफी गंदगी हो रही है। कई बार उनके परिवार वालों को कुत्ता दौड़ा चुका है। जिसकी शिकायत उन्होंने पूर्व में नगर निगम से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

सात लावारिस कुत्तों ने उनकी बेटी पर किया हमला आरोप लगाया कि दो दिन पहले पाले गये सात लावारिस कुत्तों ने उनकी बेटी पर हमला कर दिया। बेटी वहां से भगी तो कुत्तों ने उसे कई जगह से काट लिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह से बच्ची की जान बचाई। बच्ची के शरीर कई जगह कुत्ते के नाखून एवं दांत के निशान है। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची घर पर है। उसकी हालत सामान्य है।

जब घटना के बाद उनकी पत्नी ने कुत्ते पालने वाले परिवार से इसका विरोध किया तो आरोपितों ने महिला से अभद्रता कर उसे जान से मारने की धमकी दे दी। जिससे पूरा परिवार भयभीत है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को उप निरीक्षक जाकिर ने मौके पर जाकर घटना की जांच की। साथ ही पीड़ित परिवार को जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं आरोपित दुकान करता है।

किसी का भी नहीं है वैक्शीनेशन, ना ही पंजीकरण रुड़की: रुड़की नगर निगम में अभी कुत्तों के पंजीकरण को लेकर नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी पंजीकरण नहीं है। इसके अलावा लावारिस कुत्ते होने की वजह से किसी का भी वैक्सीनेशन नहीं किया गया है। इस मामले में सीएम हेल्प लाइन पर भी शिकायत की गई थी। इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।