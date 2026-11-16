शौक के नाम पर बेजुबानों से क्रूरता: डॉग शो में इनाम के लिए कटवा रहे कुत्तों के कान और पूंछ, IVRI ने दी चेतावनी

हिमांशु अग्निहोत्री, बरेली। घर में श्वान पालना कई लोगों के लिए शौक और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है, लेकिन उसे आकर्षक दिखाने की चाहत में कुछ पालक उसकी प्राकृतिक बनावट से ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। ग्रेट डेन, डाबरमैन और बाक्सर जैसी प्रजातियों के श्वानों के कानों के ऊपरी हिस्से कटवाए जा रहे हैं, जबकि कुछ प्रजातियों की पूंछ छोटी कराई जा रही है।

हैरानी की बात यह है कि कई पालक इसे फैशन और खूबसूरती का हिस्सा मानते हैं। डाग शो में पुरस्कार जीतने की चाहत भी इसके पीछे एक बड़ी वजह बन रही है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआइ) की पालीक्लीनिक में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अलग-अलग प्रजातियों के श्वानों को लेकर पहुंचने वाले कुछ पालक चिकित्सकों से ही उनके कान और पूंछ कटवाने की मांग करते हैं। उनका तर्क होता है कि ऐसा करने से श्वान ज्यादा आकर्षक, चुस्त और प्रभावशाली दिखाई देंगे। चिकित्सक हालांकि उन्हें समझाकर वापस भेज देते हैं। ग्रेट डेन, डाबरमैन और बाक्सर प्रजाति के श्वानों के कान सामान्य तौर पर लंबे और नीचे की ओर लटके होते हैं।

कुछ पालकों को यह बनावट पसंद नहीं आती। उनकी धारणा है कि कानों के ऊपरी हिस्से को कटवाने के बाद शेष कान सीधे और खड़े दिखाई देंगे। इससे श्वान ज्यादा सतर्क और आक्रामक नजर आएंगे। दरअसल, श्वानों को डाग शो और प्रोफेशनल प्रतियोगिताओं में शामिल कराने वाले कुछ पालक उनकी शारीरिक बनावट को प्रतियोगिता के मानकों के अनुरूप दिखाना चाहते हैं। प्रतियोगिताओं में जीत मिलने पर ट्राफी के साथ नकद पुरस्कार भी मिलता है। ऐसे में श्वान की प्राकृतिक बनावट को बदलने तक से परहेज नहीं किया जा रहा है। नियम विरुद्ध है बनावट में बदलाव आइवीआरआइ के प्रधान विज्ञानी डाॅ. अभिजीत पावड़े बताते हैं कि पालीक्लीनिक में हर महीने इस तरह के श्वान लेकर पालक पहुंचते हैं। कई बार वे चिकित्सकों से कान या पूंछ काटने की मांग करते हैं।

उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया जाता है कि केवल सुंदरता या शौक के लिए श्वान के अंगों को काटना पशु क्रूरता के दायरे में आता है। प्राकृतिक बनावट से छेड़छाड़ करने के बजाय श्वान की सेहत और देखभाल को प्राथमिकता देनी चाहिए।