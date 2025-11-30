हरिद्वार में लिफ्ट मांग कर रिटा एयर फोर्स सैनिक की हत्या, कार से शादी में जा रहे थे; कनपटी पर मारी गोली
बहादराबाद में एक रिटायर्ड एयरफोर्स सैनिक की लिफ्ट लेकर कार में सवार हुए एक बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। भगवान सिंह अपने बेटे के साथ शादी समारोह में जा रहे थे, तभी एक अनजान व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट मांगी और बाद में उनकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्यारे की तलाश जारी है।
संवाद सूत्र, बहादराबाद। लिफ्ट लेकर कार में सवार हुए एक बदमाश ने एयरफोर्स के रिटायर्ड सैनिक की कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शनिवार रात बहादराबाद क्षेत्र में नहर पटरी मार्ग पर हुई। गोली लगने से घायल रिटायर्ड सैनिक को पहले निजी अस्पताल और फिर हायर सेंटर रेफर किया गया। जहां आधी रात उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तड़के तक बदमाश की तलाश की। लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है, हत्या का कारण भी फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है।
पुलिस के मुताबिक, कनखल के जमालपुर कला निवासी भगवान सिंह 62 वर्ष अपने बेटे यशपाल सिंह के साथ कार से नहर पटरी होते हुए रोशनाबाद एक शादी समारोह में जा रहे थे। ज्वालापुर में जटवाड़ा पुल के पास एक व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट मांगी। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक उसी व्यक्ति ने भगवान सिंह की कनपटी पर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
बेटे यशपाल की सूचना पर बहादराबाद थाना प्रभारी अंकुर शर्मा पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जॉली ग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान भगवान सिंह की मौत हो गई।
एसपी सिटी अभय प्रताप ने बताया कि भगवान सिंह भारतीय वायु सेना से वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त हुए थे। परिवार में किसी रंजिश से भी इनकार किया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है, जल्द ही हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में खौफनाक घटना, रास्ते पर मिला बच्चे का कटा हुआ सिर; धड़ की हो रही है तलाश
यह भी पढ़ें- देहरादून पुलिस पर उठ रहे थे सवाल, एडीजी की फटकार के बाद एक ही दिन में अपहरण के 09 मुकदमे दर्ज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।