हरिद्वार में लिफ्ट मांग कर रिटा एयर फोर्स सैनिक की हत्या, कार से शादी में जा रहे थे; कनपटी पर मारी गोली

संवाद सूत्र, बहादराबाद। लिफ्ट लेकर कार में सवार हुए एक बदमाश ने एयरफोर्स के रिटायर्ड सैनिक की कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शनिवार रात बहादराबाद क्षेत्र में नहर पटरी मार्ग पर हुई। गोली लगने से घायल रिटायर्ड सैनिक को पहले निजी अस्पताल और फिर हायर सेंटर रेफर किया गया। जहां आधी रात उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तड़के तक बदमाश की तलाश की। लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है, हत्या का कारण भी फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है।

पुलिस के मुताबिक, कनखल के जमालपुर कला निवासी भगवान सिंह 62 वर्ष अपने बेटे यशपाल सिंह के साथ कार से नहर पटरी होते हुए रोशनाबाद एक शादी समारोह में जा रहे थे। ज्वालापुर में जटवाड़ा पुल के पास एक व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट मांगी। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक उसी व्यक्ति ने भगवान सिंह की कनपटी पर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।