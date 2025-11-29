Language
    उत्तराखंड में खौफनाक घटना, रास्ते पर मिला बच्चे का कटा हुआ सिर; धड़ की हो रही है तलाश

    By Devendra Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:56 PM (IST)

    उत्तराखंड के देवाल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देवाल-बेराधार-हाट कल्याणी मोटर मार्ग पर एक नवजात शिशु का सिर मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सिर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिशु के धड़ की तलाश जारी है।

    संवाद सूत्र,जागरण, देवाल (चमोली): देवाल-बेराधार- हाट कल्याणी मोटर मार्ग के जीरो बैंड शनिवार सुबह एक खौफनाक घटना सामने आई। इस दौरान ग्रामीणों को सड़क पर एक बच्चे का कटा हुआ सिर मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। 

    मच गया हड़कंप

    बच्चे का कटा हुआ सिर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा गया। पुलिस ने बच्चे के सिर को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए कर्णप्रयाग भिजवाया है। साथ ही धड़ की तलाश में जुट गई है।

    शनिवार सुबह की घटना

    मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह ग्रामीणों ने हाटल्याणी-बेराधार मोटर के जीरो बैंड पर एक बच्चे का कटा हुआ सिर मिला। लेकिन उसका धड़ वहां पर नहीं था।

    पुलिस को दी सूचना

    इससे क्षेत्र में सनसनी मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने बच्चे के कटे हुए सिर को अपने कब्जे में लिया और छानबीन शुरू की, लेकिन धड़ का पता नहीं चल पाया है।

    छानबीन की शुरू

    इस संबंध थानाध्यक्ष विनोद चौरसिया ने बताया कि बच्चे का कटा हुआ सिर मिला है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच की जाएगी। अभी तक सिर किसका है, ज्ञात नहीं हो पाया है। मामले की जांच की जा रही है।

