सीएम से मिलना था नियुक्ति पत्र, घर पहुंची लाश; झारखंड में टीचर की पत्थर से सिर कूचकर हत्या

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र के पुरनापानी हाट में पारा शिक्षक मुकरू देवगम की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक 40 वर्षीय मुकरू देवगम मुफस्सिल थाना अंतर्गत पुराना चाईबासा बारी पोखरिया गांव के निवासी थे। वह टोटो के सुंडी सुरनिया गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत थे और लगभग 20 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, मुकरू देवगम को शुक्रवार को शिक्षा विभाग से सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, लेकिन वह स्कूल गए और छुट्टी के बाद हाट पहुंचे। रात तक वह घर नहीं लौटे। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो मुकरू देवगम मृत पाए गए।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अपराधियों ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की है। परिजनों ने बताया कि मृतक का किसी के साथ कोई विवाद या दुश्मनी नहीं थी। वह हमेशा समय पर स्कूल जाता और लौटता था। उसकी एक 6 वर्षीय बेटी है। परिजन और गांववाले इस हत्या की घटना से गहरे सदमे में हैं।