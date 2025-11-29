सीएम से मिलना था नियुक्ति पत्र, घर पहुंची लाश; झारखंड में टीचर की पत्थर से सिर कूचकर हत्या
पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो में पारा शिक्षक मुकरू देवगम की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक को सहायक आचार्य का नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।
जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र के पुरनापानी हाट में पारा शिक्षक मुकरू देवगम की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है।
मृतक 40 वर्षीय मुकरू देवगम मुफस्सिल थाना अंतर्गत पुराना चाईबासा बारी पोखरिया गांव के निवासी थे। वह टोटो के सुंडी सुरनिया गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत थे और लगभग 20 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे थे।
जानकारी के अनुसार, मुकरू देवगम को शुक्रवार को शिक्षा विभाग से सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, लेकिन वह स्कूल गए और छुट्टी के बाद हाट पहुंचे। रात तक वह घर नहीं लौटे। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो मुकरू देवगम मृत पाए गए।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अपराधियों ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की है। परिजनों ने बताया कि मृतक का किसी के साथ कोई विवाद या दुश्मनी नहीं थी। वह हमेशा समय पर स्कूल जाता और लौटता था। उसकी एक 6 वर्षीय बेटी है। परिजन और गांववाले इस हत्या की घटना से गहरे सदमे में हैं।
पुलिस ने शव को सदर अस्पताल चाईबासा पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। टोंटो थाना के थाना प्रभारी सुकुमार हेम्ब्रम ने बताया कि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।
मृतक के चचेरे भाई विरेंद्र देवगम के बयान पर अज्ञात पर हत्या की प्राथमिकी की गयी है। पुलिस अनुसंधान चल रहा है। बहुत जल्द हत्याकांड का पता कर लिया जायेगा।
इधर, मुकरू देवगम के परिजनों का कहना है कि शुक्रवार को ही नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, इसलिए यह घटना और भी दर्दनाक बन गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की त्वरित जांच कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जाए। इस घटना ने पूरे इलाके में चिंता और सनसनी फैलाई है। पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और ग्रामीणों से भी सहयोग मांगा है।
