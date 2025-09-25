राकेश टिकैत ने सरकार पर लगाए संगीन आरोप, कहा- 'उनकी मंशा है कि किसान का बेटा जमीन से करे नफरत'

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने नारसन में कहा कि सरकार किसानों को जमीन से दूर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने किसानों से ट्रैक्टर चलाकर जमीन से जुड़े रहने और पुरखों की जमीन बचाने का आह्वान किया। टिकैत ने फसलों के उचित दाम न मिलने और जलभराव की समस्या भी उठाई। उन्होंने किसान विरोधी नीतियों के बारे में बात की।

संवाद सूत्र, जागरण झबरेड़ा। भारतीय किसान यूनियन(भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के अंदर सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि किसान का बेटा जमीन से नफरत करें। खेती की जमीन को बचाने के बजाए वह बेच दे और सरकार औद्योगिक घरानों को यह जमीन उपलब्ध करा दें, ताकि देश के हालात और बद से बदत्तर हो जाए। राकेश टिकैत ने यह बात नारसन में आयोजित किसान संगोष्ठी में कही।

गुुरुवार को भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत नारसन बार्डर पर पहुंचे। यहां पर किसानों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद यहां से ट्रैक्टर पर सवार होकर राकेश टिकैत के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान से ट्रैक्टर को दूर करने की साजिश इस सरकार ने रची।

10 साल पुराने ट्रैक्टर को जब्त करने का फरमान सुनाया। यूनियन ने जब विरोध किया तो सरकार बैकफुट पर आ गई। किसान का बेटा ट्रैैक्टर और खेती से नफरत करने लगे, बेटे के खेती से नफरत करते ही वह उसको बेच दे।

आज सरकार हाईवे निकाल रही है। हाईवे के किनारे की जमीन लगातार बिक रही है जोकि ठीक नहीं है। इसलिए यूनियन आह्वान करती है कि किसान का बेटा खेत में जाकर ट्रैैक्टर चलाए। जब वह यह काम करेगा तो उसे जमीन से मोहब्बत होगी और पुरखों की जमीन को नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर यूनियन को मजबूत करना है।