    राकेश टिकैत ने सरकार पर लगाए संगीन आरोप, कहा- 'उनकी मंशा है कि किसान का बेटा जमीन से करे नफरत'

    By Raman kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:20 PM (IST)

    भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने नारसन में कहा कि सरकार किसानों को जमीन से दूर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने किसानों से ट्रैक्टर चलाकर जमीन से जुड़े रहने और पुरखों की जमीन बचाने का आह्वान किया। टिकैत ने फसलों के उचित दाम न मिलने और जलभराव की समस्या भी उठाई। उन्होंने किसान विरोधी नीतियों के बारे में बात की।

    नारसन में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों के बीच पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण झबरेड़ा। भारतीय किसान यूनियन(भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के अंदर सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि किसान का बेटा जमीन से नफरत करें। खेती की जमीन को बचाने के बजाए वह बेच दे और सरकार औद्योगिक घरानों को यह जमीन उपलब्ध करा दें, ताकि देश के हालात और बद से बदत्तर हो जाए। राकेश टिकैत ने यह बात नारसन में आयोजित किसान संगोष्ठी में कही।

    गुुरुवार को भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत नारसन बार्डर पर पहुंचे। यहां पर किसानों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद यहां से ट्रैक्टर पर सवार होकर राकेश टिकैत के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान से ट्रैक्टर को दूर करने की साजिश इस सरकार ने रची।

    10 साल पुराने ट्रैक्टर को जब्त करने का फरमान सुनाया। यूनियन ने जब विरोध किया तो सरकार बैकफुट पर आ गई। किसान का बेटा ट्रैैक्टर और खेती से नफरत करने लगे, बेटे के खेती से नफरत करते ही वह उसको बेच दे।

    आज सरकार हाईवे निकाल रही है। हाईवे के किनारे की जमीन लगातार बिक रही है जोकि ठीक नहीं है। इसलिए यूनियन आह्वान करती है कि किसान का बेटा खेत में जाकर ट्रैैक्टर चलाए। जब वह यह काम करेगा तो उसे जमीन से मोहब्बत होगी और पुरखों की जमीन को नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर यूनियन को मजबूत करना है।

    हरिद्वार जिला यूनियन की स्थापना के साथ खड़ा हुआ है। इस दौरान उन्होंने फसलों के दाम नहीं मिलने एवं खेतों में हुए जल भराव का मुद्दा भी उठाया। इस मौके परद संजय चौधरी, अरविन्द राठी, जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री, नवीन राठी, धर्मेन्द्र, राजकुमार, वीरपाल, सोहन सिंह अादि मौजूद रहे।