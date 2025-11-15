पर्यटकों के लिए खुले चीला रानीपुर और मोहंड के गेट, वन-वे सफारी का ले सकते हैं आनंद

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। मानसून सीजन में बंदी के बाद शनिवार को पर्यटकों के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट खोल दिए गए हैं। इस दौरान पूजा अर्चना की गई और पर्यटकों का स्वागत किया गया। शनिवार सुबह बड़ी संख्या में पर्यटक राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला, मोतीचूर, रानीपुर, मोहंड में वन्यजीवों का दीदार करने के लिए रवाना हुए।

हर वर्ष 15 जून को मानसून के मद्देनजर पार्क के गेट बंद कर दिए जाते हैं और गेट 15 नवंबर को पर्यटकों के लिए खोले जाते हैं। चीला रेंज में स्थित सबसे लंबे सफारी ट्रैक पर इस बार वृत्ताकार सफारी नहीं हो सकेगी। परंतु पर्यटक यहां वन-वे सफारी का आनंद ले सकते हैं।