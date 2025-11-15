पर्यटकों के लिए खुले चीला रानीपुर और मोहंड के गेट, वन-वे सफारी का ले सकते हैं आनंद
हरिद्वार में मानसून के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व के द्वार पर्यटकों के लिए खुल गए हैं। चीला, मोतीचूर, रानीपुर और मोहंड में पर्यटक वन्यजीवों का दीदार कर रहे हैं। इस बार चीला रेंज में वृत्ताकार सफारी नहीं होगी, लेकिन वन-वे सफारी का आनंद लिया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटक जंगल सफारी को लेकर उत्साहित हैं।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। मानसून सीजन में बंदी के बाद शनिवार को पर्यटकों के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट खोल दिए गए हैं। इस दौरान पूजा अर्चना की गई और पर्यटकों का स्वागत किया गया। शनिवार सुबह बड़ी संख्या में पर्यटक राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला, मोतीचूर, रानीपुर, मोहंड में वन्यजीवों का दीदार करने के लिए रवाना हुए।
हर वर्ष 15 जून को मानसून के मद्देनजर पार्क के गेट बंद कर दिए जाते हैं और गेट 15 नवंबर को पर्यटकों के लिए खोले जाते हैं। चीला रेंज में स्थित सबसे लंबे सफारी ट्रैक पर इस बार वृत्ताकार सफारी नहीं हो सकेगी। परंतु पर्यटक यहां वन-वे सफारी का आनंद ले सकते हैं।
राजाजी टाइगर रिजर्व वन्यजीवों और जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध है। पार्क में बाघ, हाथी, भालू, गुलदार, हिरण समेत कई अन्य जानवरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंचते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व को एशियाई हाथियों की सैरगाह के रूप में जाना जाता है।
राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला रेंज अधिकारी बीडी तिवाड़ी ने बताया कि इस बार जंगल सफारी को लेकर पर्यटक उत्साहित हैं। शनिवार की सुबह चीला पर्यटक जोन से 45 पर्यटक पार्क की सैर करने के लिए निकले।
