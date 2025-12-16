Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गायिका कवि सिंह की हरिद्वार से मथुरा के लिए पदयात्रा शुरू, बोली- हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आना होगा आगे

    By Shailendra Prasad Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:10 PM (IST)

    गायिका कवि सिंह ने हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान और माया देवी मंदिर में पूजा-अर्चना कर पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। उनका लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र घ ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरकी पैड़ी पर पूजा-अर्चना करने के साथ ही कवि सिंह ने पदयात्रा शुरू की। जागरण

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार : भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने के लिए अभियान चला रही देशभक्त गायिका कवि सिंह ने मंगलवार को हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान और दुग्धाभिषेक एवं मायादेवी मंदिर मे पूजा-अर्चना कर अपनी पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। इस दौरान उनके साथ श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक सहित कई लोग मौजूद रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संत समाज ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। गायिका कवि सिंह ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए हिंदुओं को आगे आना होगा। इस मुद्दे पर जनजागरण के लिए वह निरंतर अभियान चला रही हैं।

    अभियान के दूसरे चरण में वे हरिद्वार से पदयात्रा करते हुए मथुरा श्रीकृष्ण जन्म भूमि तक जाएंगी और भगवान श्रीकृष्ण को गंगाजल अर्पित कर यात्रा का समापन करेंगी। कवि सिंह ने कहा कि 25 दिन तक चलने वाली पदयात्रा के दौरान हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर युवाओ को प्रेरित करेंगी।

    श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि हिंदू युवाओं को कवि सिंह से प्रेरणा लेकर हिंदू संस्कृति और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कवि सिंह की पदयात्रा समाज में व्यापक स्तर पर जनजागरण लाने का काम करेगी।

    हरिद्वार से मथुरा तक श्री अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ता कवि सिंह का पूरा सहयोग करेंगे। जगह-जगह उनका स्वागत करने के साथ सरकार को जगाने का काम किया जाएगा।

    इस दौरान पंडित पवन कृष्ण शास्त्री, अमित शर्मा, रोहित शर्मा, कुलदीप शर्मा, समन गिरी, अजय कुमार, मनोज सैनी, अनीषा गुप्ता, विशाल अग्रवाल, कुलदीप अरोड़ा, मनोज सिंघल, विमल सक्सेना, प्रवीन शर्मा आदि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- जापान में होगी साल 2026 की धर्म संसद, हरिद्वार से साधु-संतों का 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जल्द करेगा प्रस्थान

    यह भी पढ़ें- हरिद्वार अर्धकुंभ पर बड़ा अपडेट, इस ऐतिहासिक गंगा घाट का होगा विस्तार; शासन को भेजा प्रस्ताव