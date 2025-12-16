गायिका कवि सिंह की हरिद्वार से मथुरा के लिए पदयात्रा शुरू, बोली- हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आना होगा आगे

जागरण संवाददाता, हरिद्वार : भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने के लिए अभियान चला रही देशभक्त गायिका कवि सिंह ने मंगलवार को हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान और दुग्धाभिषेक एवं मायादेवी मंदिर मे पूजा-अर्चना कर अपनी पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। इस दौरान उनके साथ श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक सहित कई लोग मौजूद रहे।

संत समाज ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। गायिका कवि सिंह ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए हिंदुओं को आगे आना होगा। इस मुद्दे पर जनजागरण के लिए वह निरंतर अभियान चला रही हैं।

अभियान के दूसरे चरण में वे हरिद्वार से पदयात्रा करते हुए मथुरा श्रीकृष्ण जन्म भूमि तक जाएंगी और भगवान श्रीकृष्ण को गंगाजल अर्पित कर यात्रा का समापन करेंगी। कवि सिंह ने कहा कि 25 दिन तक चलने वाली पदयात्रा के दौरान हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर युवाओ को प्रेरित करेंगी।