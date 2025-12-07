Language
    हरिद्वार अर्धकुंभ पर बड़ा अपडेट, इस ऐतिहासिक गंगा घाट का होगा विस्तार; शासन को भेजा प्रस्ताव

    By Shailendra Prasad Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    हरिद्वार में अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों के मद्देनज़र कांगड़ा घाट का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए 1313 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। विस्तारीकर ...और पढ़ें

    अर्धकुंभ से पहले संवरेगा हरकी पैड़ी के पास का कांगड़ा घाट। जागरण

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों में कांगड़ा घाट का विस्तार भी शामिल है। हरकी पैड़ी क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण, गंगा स्नान की सुगमता और स्नान पर्व व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस घाट के विस्तार की योजना बनाई गई। इसके लिए दो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। पहले प्रस्ताव में 1313 वर्गमीटर भूमि के अधिग्रहण की कार्ययोजना शामिल है। जबकि दूसरे प्रस्ताव में कांगड़ा घाट के विस्तारीकरण और सुंदरीकरण की योजना शामिल की गई है। विस्तारीकरण व सुंदरीकरण में ऐतिहासिक कांगड़ा मंदिर तो यथावत रहेगा, लेकिन कांगड़ा हाउस सहित तीन प्रमुख परिसंपत्ति अधिग्रहित होंगी।

    हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कारिडोर परियोजना से जुड़े इस विस्तारीकरण कार्य को अर्धकुंभ 2027 की प्राथमिक तैयारियों से जोड़ा गया है। ताकि आने वाले बड़े स्नान पर्व मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, रामनवमी, चैत्र पूर्णिमा और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को अधिक खुला, सुरक्षित और व्यवस्थित घाट व मार्ग उपलब्ध हो सके। कांगड़ा घाट, हरकी पैड़ी से भीमगोड़ा-खड़खड़ी क्षेत्र तक तीर्थ पथ को जोड़ने वाला सबसे लंबा घाट है, जो स्नान पर्वों के दौरान भारी दबाव झेलता है। यह घाट हिमाचल कांगड़ा के राजा ने बनवाया था। घाट के साथ कांगड़ा मंदिर और कांगड़ा हाउस का भी निर्माण करवाया था।

    1313 वर्गमीटर भूमि अधिग्रहित होगी, कांगड़ा मंदिर यथावत

    हरिद्वार : कांगड़ा घाट के प्रस्तावित विस्तार में कांगड़ा मंदिर पूर्ववत रहेगा। हालांकि कांगड़ा हाउस, बृजलाज, कपूरथला हाउस और कुछ दुकानों के प्रभावित होने की संभावना है। मेला प्रशासन का कहना है कि घाट विस्तार होने से हरकी पैड़ी क्षेत्र में खुला स्थान मिलेगा, जिससे पर्वों और कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रण में सहायक होगा। वर्ष 2010 के कुंभ में भी कांगड़ा घाट विस्तार के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हुई थी और मुआवजा भी निर्धारित कर दिया गया था, किंतु मामला न्यायालय में जाने से वह प्रक्रिया अधूरी रह गई। अब वही प्रक्रिया नए सिरे से प्रारंभ की जा रही है। अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने बताया कि भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही अधिग्रहण और निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

    सुंदरीकरण में खर्च होंगे पौने तीन करोड़

    हरिद्वार : सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ओमजी गुप्ता के अनुसार, कांगड़ा घाट के विस्तारीकरण और सुंदरीकरण के लिए 2.81 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर मेला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव के अनुसार, घाट चौड़ा होगा, सीढ़ियों का पुनर्निर्माण, सुरक्षा व अन्य यात्री सुविधाओं का भी विस्तार होगा।

