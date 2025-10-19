Language
    सीएम धामी का बड़ा बयान, उत्‍तराखंड में लैंड जिहादियों से खाली कराई 9 हजार एकड़ से ज्‍यादा जमीन

    By Raman Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर रही है। लैंड जिहाद के तहत सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, जिससे 9 हजार एकड़ से अधिक भूमि खाली कराई गई। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा भर्तियां उनके कार्यकाल में हुई हैं और युवाओं के हितों के लिए वे हमेशा तैयार हैं। उन्होंने लोकल फॉर वोकल पर भी जोर दिया।

    Hero Image

    एक मीडिया हाउस के संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रखी बेबाकी से बात. File

    जागरण संवाददाता, रुड़की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार किसी वर्ग एवं समुदाय को टारगेट नहीं कर रही है। लैंड जेहाद एक तरह से सुनियोजित तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में हरी चादर ओढ़ाकर लगातार कब्जा किया जा रहा था। शासन, प्रशासन द्वारा कानूनी नियम एवं प्रक्रियाओं को अपनाते हुए लैंड जिहादियों से 9 हजार एकड़ से अधिक भूमि खाली कराई गई। उन्होंने यह बात एक मीडिया हाउस के जन संवाद कार्यक्रम के दौरान कही।

    शनिवार को रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाद कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है जहां देश दुनिया के लोग आते रहते हैं। देवभूमि का नाम पवित्रता व शुद्धता के लिए जानी जाती है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान ही 4.50 करोड़ श्रद्धालु आएं थे। दैवीय आपदा के बावजूद भी देश दुनिया के सनातनी आते हैं। कुछ छद्म वेशधारी धार्मिक एवम् धर्म मार्ग में अवरुद्ध करने तथा लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं।

    ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा का राज्य के साथ चोली दामन का साथ हो गया है। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदाओं को रोका नहीं जा सकता लेकिन रिस्पॉन्स टाइम कम करके व प्रभावी कार्रवाई कर के आपदाओं से होने वाले नुकसान को न्यूनतम कर सकते हैं। उन्होंने राज्य में राजनीतिक परिवर्तन के बारे में बोलते हुए कहा कि उनके पूरे कार्यकाल के दौरान परिवर्तन से संबंधित हाफ सेंचुरी से अधिक बार अफवाहें उड़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के राजनीतिक गलियारे में स्थिरता सुनिश्चित हुई है।

    उन्होंने कहा कि राज्य गठन से अब तक सर्वाधिक व निर्विवाद भर्तियां उनके कार्यकाल में हुई हैं, उन्होंने कहा कि अब तक कुल 40 हजार भारतीयों में से 26 हज़ार से अधिक भर्तियां उनके कार्यकाल में हुई है। उन्होंने कहा कि भर्तियों को पारदर्शिता से संपन्न कराने का संकल्प लिया गया है।

    विगत दिनों हुए घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि धरना स्थल पर पहुंचकर युवाओं के बीच पहुंचकर उनसे वार्ता की। जिसपर कुछ व्यक्तियों द्वारा कहा गया कि धामी युवाओं के सामने झुक गया है। उन्होंने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि धामी प्रदेश के युवाओं के हितों के लिए झुकने के लिए ही नहीं यदि सर भी कटाना पढ़ें तो धामी सर कटाने के लिए भी तैयार है। इस दौरान मुख्यमंद्धी ने लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया।