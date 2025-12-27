मुस्लिम व्यक्ति ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग को किया खंडित, रुड़की में ग्रामीणों ने आरोपित को पीटा
रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति ने मंदिर में शिवलिंग का हिस्सा तोड़कर उसे खंडित कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपी को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुड़की: भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति ने शनिवार सुबह मंदिर में घुसकर शिवलिंग का कुछ हिस्सा तोड़कर उसे खंडित कर दिया। इसी बीच कुछ लोगों को इसकी जानकारी हुई तो वह मौके पर पहुंचे और आरोपित को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी।
सुबह की जानकारी होने पर लोगों में आक्रोश हो गया लोगों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले आई। पुलिस मामला शांत करने का प्रयास कर रही है।
बताते चलें कि मोहितपुर गांव में शुक्रवार को इज्तमा का आयोजन हुआ था। जिसमें काफी संख्या में बाहरी और आसपास के क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग जुटे थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।