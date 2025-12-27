Language
    मुस्लिम व्यक्ति ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग को किया खंडित, रुड़की में ग्रामीणों ने आरोपित को पीटा

    By KRISHNA KUMAR SHARMAEdited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति ने मंदिर में शिवलिंग का हिस्सा तोड़कर उसे खंडित कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपी को ...और पढ़ें

    रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति ने मंदिर में शिवलिंग का हिस्सा खंडित किया।

    जागरण संवाददाता, रुड़की: भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति ने शनिवार सुबह मंदिर में घुसकर शिवलिंग का कुछ हिस्सा तोड़कर उसे खंडित कर दिया। इसी बीच कुछ लोगों को इसकी जानकारी हुई तो वह मौके पर पहुंचे और आरोपित को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी।

    सुबह की जानकारी होने पर लोगों में आक्रोश हो गया लोगों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले आई। पुलिस मामला शांत करने का प्रयास कर रही है।

    बताते चलें कि मोहितपुर गांव में शुक्रवार को इज्तमा का आयोजन हुआ था। जिसमें काफी संख्या में बाहरी और आसपास के क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग जुटे थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।