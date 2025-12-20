Haridwar: कनखल में गंगा से मिला हरियाणा से लापता युवती का शव, 18 दिसंबर को हो गई थी लापता
हरियाणा के सोनीपत से लापता युवती का शव हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में गंगा नदी से बरामद हुआ। पुलिस ने शव की पहचान कर स्वजन को सूचित किया। मौके पर कोई सु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार : सोनीपत हरियाणा से लापता चल रही एक युवती का शव कनखल क्षेत्र में गंगा से बरामद हुआ। पुलिस ने युवती की शिनाख्त कराते हुए स्वजन से संपर्क किया।
हालांकि, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। लेकिन, पुलिस इस मामले को प्रथम दृष्टया आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। शनिवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर स्वजन हरियाणा लौट गए।
शुक्रवार को कनखल में बैरागी कैंप क्षेत्र में दिगंबर अखाड़े के पीछे रेलिंग में एक युवती का शव फंसा मिलने से सनसनी फैल गई। कनखल थाना प्रभारी मनोहर रावत मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवाया।
पहचान नहीं होने पर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। साथ ही शिनाख्त के लिए उसके फोटो पुलिस से जुड़े वाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित किए गए। इस बीच हरिद्वार शहर कोतवाली से सूचना मिली कि हरियाणा पुलिस ने सोनीपत से लापता एक युवती की फोटो भेजी हुई है।
कनखल थाने की पुलिस ने फोटो के माध्यम से युवती की पहचान कराते हुए जीवन विहार कालोनी, सोनीपत निवासी दिनेश शर्मा से संपर्क साधा। उन्होंने युवती की शिनाख्त अपनी बेटी दीपांशी शर्मा के रूप में की। बताया कि बेटी 18 दिसंबर को लापता हुई थी।
उन्होंने हरियाणा पुलिस में गुमशुदगी भी दर्ज कराई हुई थी। हरिद्वार में होने की संभावना पर उन्होंने फोटो व जानकारी उत्तराखंड पुलिस से साझा की थी। सीओ सिटी शिशुपाल नेगी ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है।
