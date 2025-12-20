Haridwar: कनखल में गंगा से मिला हरियाणा से लापता युवती का शव, 18 दिसंबर को हो गई थी लापता

जागरण संवाददाता, हरिद्वार : सोनीपत हरियाणा से लापता चल रही एक युवती का शव कनखल क्षेत्र में गंगा से बरामद हुआ। पुलिस ने युवती की शिनाख्त कराते हुए स्वजन से संपर्क किया।

हालांकि, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। लेकिन, पुलिस इस मामले को प्रथम दृष्टया आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। शनिवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर स्वजन हरियाणा लौट गए।

शुक्रवार को कनखल में बैरागी कैंप क्षेत्र में दिगंबर अखाड़े के पीछे रेलिंग में एक युवती का शव फंसा मिलने से सनसनी फैल गई। कनखल थाना प्रभारी मनोहर रावत मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवाया।

पहचान नहीं होने पर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। साथ ही शिनाख्त के लिए उसके फोटो पुलिस से जुड़े वाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित किए गए। इस बीच हरिद्वार शहर कोतवाली से सूचना मिली कि हरियाणा पुलिस ने सोनीपत से लापता एक युवती की फोटो भेजी हुई है।