    Kisan Mahapanchayat : रुड़की में किसानों की महापंचायत का ऐलान, गुरुवार को बंद रहेंगे शहर के कई रूट

    By Raman kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:33 PM (IST)

    उत्तराखंड किसान मोर्चा की महापंचायत के कारण रुड़की में कई मार्ग बंद रहेंगे और स्कूलों में समय से पहले छुट्टी होगी। किसान नेता गुलशन रोड ने सरकार पर किसानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और गन्ने के दाम तय न होने पर आक्रोश जताया। गुरुवार को पूरे जिले के किसान रुड़की में धरना-प्रदर्शन करेंगे। शहर में यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है।

    प्रशासन ने स्कूलों की समय से पहले छुट्टी करने के दिए हैं निर्देश. Jagran

    जागरण संवाददाता, रुड़की । उत्तराखंड किसान मोर्चा की ओर से गुरुवार को बुलाई गई महापंचायत के मद्देनजर शहर में कई रूट बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूलों की समय से पहले छुट्टी होगी। मोर्चा की ओर से भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है।

    बुधवार को मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मख्दूमपुर, झबरेड़ा, झबरेड़ी, नारसन कलां, खेड़ा जट्ट, टिकौला समेत बीस से अधिक गांव में जनंसपर्क किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि हरिद्वार जिले का किसान वास्तव में दुखी है।

    किसान को लगातार प्रताड़ित करने का काम सरकार एवं प्रशासन कर रहा है। पिछले माह डीएम ने किसानों के बीच में गन्ना समिति को साढ़े चार करोड़ का चेक दिलवाया, लेकिन यह चेक बाउंस हो गया। जिलाध्यक्ष महकार सिंह ने कहा कि अब तो आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी।

    किसान को जिस तरह से धोखा दिया जा रहा है, उसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे जिले का किसान गुरुवार को रुड़की में धरना-प्रदर्शन करेगा।

    वहीं, राजबीर सिंह ने कहा कि जिस तरह से सरकार की नीतियां हैं, उससे किसानों में आक्रोश पनप रहा है। गन्ने की फसल तैयार हैं, लेकिन अभी तक दाम तय नहीं किया गया है। वहीं, दूसरी ओर रुड़की शहर में गुरुवार को जामुन रोड, एसबीआइ रोड समेत कई मार्ग पर यातायात बंद रहेगा। इसके अलावा प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी भी समय से पहले करने के निर्देश दिए हैं।

    यह रहेगा ट्रैफिक प्लान

    • हरिद्वार बलेड़ा की ओर से आने वाले छोटे वाहनों को प्रेम मंदिर रोड से होते हुए पटियाला लस्सी चौक से भेजा जाएगा
    • सेना चौराहे से सभी वाहनों को कांवड़ पटरी होते हुए मलकपुर चुंगी भेजा जाएगा
    • रोडवेज एवं प्राइवेट बसों का संचालन एमएच तिराहे से होगा
    •  रुड़की शहर में आने वाले भारी वाहन सालियर, अब्दुल कलाम चौक से होकर जाएंगे
    • किसान महापंचायत में आने वाले वाहनों को एसडीएम चौक से लेकर सेना चौक तक दोनों ओर पार्क किया जाएगा