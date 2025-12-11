Language
    कोहरे और देहरादून रेलवे स्टेशन पर मरम्मत कार्य के चलते कई ट्रेनें रद, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

    By Gaurav Tyagi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:31 AM (IST)

    कोहरे और देहरादून में मरम्मत कार्य के चलते काठगोदाम-देहरादून एक्सप्रेस तीसरे दिन भी रद रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ...और पढ़ें

    काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन रद किए जाने पर पांच नंबर प्लेटफार्म पर खड़ी जनता एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए जाते रेलयात्री। 

    संवाद सूत्र, जागरण हरिद्वार। देहरादून रेलवे स्टेशन पर मरम्मत कार्य के चलते तीसरे दिन भी काठगोदाम से देहरादून जाने वाली काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन लक्सर में रद रही। यात्रियों को जनता एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों से हरिद्वार और देहरादून जाना पड़ा। इस दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

    देहरादून रेलवे स्टेशन पर मरम्मत कार्यों के कारण सात दिसंबर से काठगोदाम से देहरादून जाने वाली ट्रेन और सूबेदारगंज से देहरादून जाने वाली लिंक एक्सप्रेस को भी लक्सर रेलवे स्टेशन पर रद किया जा रहा है।

    बुधवार को भी दोनों ट्रेनों को लक्सर रेलवे स्टेशन पर रद किया गया। इस दौरान रेल यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए देहरादून और हरिद्वार के रेल यात्रियों को लक्सर रेलवे स्टेशन पर आना पड़ा।


    देहरादून सहारनपुर पैसेंजर समेत टाटानगर ट्रेन रही रद

    कोहरे के चलते बुधवार को टाटानगर एक्सप्रेस, लाहौरी एक्सप्रेस, पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस रद कर दी गई। देहरादून रेलवे स्टेशन पर मरम्मत कार्य के चलते देहरादून-सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन रद रही। इससे रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

