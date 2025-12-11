कोहरे और देहरादून रेलवे स्टेशन पर मरम्मत कार्य के चलते कई ट्रेनें रद, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

संवाद सूत्र, जागरण हरिद्वार। देहरादून रेलवे स्टेशन पर मरम्मत कार्य के चलते तीसरे दिन भी काठगोदाम से देहरादून जाने वाली काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन लक्सर में रद रही। यात्रियों को जनता एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों से हरिद्वार और देहरादून जाना पड़ा। इस दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

