'उत्तराखंड में यात्रियों के लिए हैं पर्याप्त ट्रेनें', केंद्रीय रेल मंत्री ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के सवाल का दिया जवाब

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों के लिए रेल सेवाओं के बारे में पूछे गए प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरिद्वार स्टेशन से 88 और देहरादून स्टेशन से 36 ट्रेनें नियमित रूप से संचालित होती हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और ट्रेन राज्य सीमाओं के पार भी चलती हैं। देहरादून और हरिद्वार विभिन्न प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, जैसे गया व पुरी (एक-एक जोड़ी), पटना (दो जोड़ी) और कोलकाता एवं वाराणसी (तीन-तीन जोड़ी ट्रेनें) आदि।

अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि भारतीय रेल केवल नियमित सेवाओं तक सीमित नहीं है। त्योहारों, छुट्टियों और धार्मिक आयोजनों के दौरान यात्री बढ़ने पर रेलवे विशेष गाड़ियों का संचालन भी करती है। नई रेलगाड़ियों की शुरुआत कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें मार्ग की क्षमता, पथ की उपलब्धता, चल स्टाक की उपलब्धता, उपयुक्त अवसंरचना और रेलपथ एवं अन्य परिसंपत्तियों के अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि रेलवे समय-समय पर यात्रियों की सुविधा, परिचालन व्यवहार्यता और यातायात औचित्य के आधार पर अपने संचालन में सुधार करती रहती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों और अन्य यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे लगातार सेवाओं में सुधार और विस्तार के प्रयास कर रही है।