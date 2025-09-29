Language
    कटारपुर गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया तमंचा बरामद

    By Mehtab alam Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:09 PM (IST)

    कटारपुर में युवक को गोली मारने के मुख्य आरोपी अनुज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। मामूली विवाद के चलते उसने अपने दोस्त अर्जुन को गोली मार दी थी जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। घायल युवक की हालत में सुधार है।

    संवाद सूत्र, जागरण, पथरी: कटारपुर में तीन दिन पहले युवक को गोली मारने वाले मुख्य आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से तमंचा भी बरामद कर लिया गया। जबकि बाकी आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है। आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं, घायल युवक की हालत में मामूली सुधार बताया गया है।

    चार दिन पहले कटारपुर गांव के रविदास मंदिर में बैठे अर्जुन को गांव के ही अनुज ने तमंचे से गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल अर्जुन को हायर सेंटर रेफर किया गया था। घटना के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया था। इस मामले में अर्जुन की पत्नी मानसी की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

    एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल की ओर से आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। पथरी थानाध्यक्ष मनोज नौटियाल के नेतृत्व में फेरुपुर चौकी प्रभारी अशोक सिरसवाल की टीम ने आरोपितों की धरपकड़ के लिए दबिशें दी।

    मुख्य आरोपित अनुज निवासी कटारपुर को भट्टा तिराहे पथरी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर तमंचा भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि अर्जुन व अनुज दोनों पुराने दोस्त हैं।

    मामूली बात को लेकर उनके बीच विवाद इतना बढ़ा कि अनुज ने गोली मार दी थी। थानाध्यक्ष मनोज नौटियाल ने बताया कि आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। बाकी आरोपितों की तलाश की जा रही है।

    घायल अर्जुन की हालत पहले से ठीक है। उसे आइसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस टीम में फेरुपुर चौकी प्रभारी अशोक सिरसवाल, एएसआई मुकेश राणा, जयपाल चौहान, दौलत राम आदि मौजूद रहे।