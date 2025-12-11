Language
    Haridwar: साइबर ठगों ने वाट्सएप पर भेजा फर्जी ई-चालान, मिनटों में उड़ गए पांच लाख रुपये

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:36 PM (IST)

    हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को वाट्सएप पर फर्जी ई-चालान का लिंक भेजकर खाते से पांच लाख रुपये से ज्यादा की रकम उड़ा दी। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: ज्वालापुर क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के व्हाट्सएप पर फर्जी ई-चालान का लिंक भेजकर खाते से कुछ ही मिनटों में पांच लाख रुपये से ज्यादा की रकम साफ कर दी। साइबर सेल की जांच के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साइबर ठगों की तलाश शुरू कर दी है।

    पुलिस के मुताबिक, हरिलोक कालोनी निवासी सतीश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से वाट्सएप पर ई-चालान जैसा लिंक भेजा गया। उन्हें लगा कि यह ट्रैफिक विभाग से जुड़ा कोई संदेश हो सकता है, इसलिए उन्होंने लिंक पर क्लिक कर दिया।

    क्लिक करते ही स्क्रीन पर कोई सूचना तो दिखाई नहीं दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद खाते से लगातार तीन बड़ी आनलाइन ट्रांजेक्शन हो गईं। पहले 2.55 लाख रुपये, फिर 1.51 लाख रुपये और फिर एक लाख रुपये खाते से निकल गए। कुल पांच लाख 11 हजार 855 रुपये खाते से साफ हो गए।

    घटना का पता चलते ही सतीश ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उन्होंने कोतवाली पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साइबर टीम की मदद से पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

