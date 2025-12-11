Whatsapp पर आए लिंक पर किया क्लिक, साइबर ठग ने अकाउंट से निकाल लिए एक लाख रुपये
पीलीभीत में साइबर ठगों ने एक युवक को लिंक भेजा, जिसे क्लिक करने पर उसका मोबाइल हैंग करके उसके खाते से दो बार में एक लाख रुपये निकाल लिए। इस मामले में ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, गजरौला कलां। साइबर ठगों ने एक युवक को लिंक भेजा, जिसे क्लिक करने पर उसका मोबाइल हैंग करके उसके खाते से दो बार में एक लाख रुपये निकाल लिए। इस मामले में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई।
साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के देवीपुरा निवासी नीरज कुमार ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके मोबाइल पर छह नवंबर को उनके ही दोस्त के वाट्स एप नंबर से एक ई-चालान का लिंक भेजा गया। भरोसा करते हुए नीरज ने उस लिंक को खोलकर अपना आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज कर दिया।
नीरज के अनुसार, लिंक खोलने के तीन दिन बाद नौ नवंबर को उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीलीभीत में संचालित खाते से दो बार में एक लाख रुपये की कटौती हो गई। इसमें पहले 98,000 रुपये और फिर दो हजार रुपये निकाल लिए गए।
अचानक खाते से बड़ी रकम निकलने से पीड़ित मानसिक तनाव में है। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाना पुलिस से की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि साइबर सेल की मदद से लेन-देन और लिंक की जांच कर ठगों का पता लगाया जाएगा।
