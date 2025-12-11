संवाद सूत्र, गजरौला कलां। साइबर ठगों ने एक युवक को लिंक भेजा, जिसे क्लिक करने पर उसका मोबाइल हैंग करके उसके खाते से दो बार में एक लाख रुपये निकाल लिए। इस मामले में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई।

साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के देवीपुरा निवासी नीरज कुमार ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके मोबाइल पर छह नवंबर को उनके ही दोस्त के वाट्स एप नंबर से एक ई-चालान का लिंक भेजा गया। भरोसा करते हुए नीरज ने उस लिंक को खोलकर अपना आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज कर दिया।