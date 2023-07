Roorkee News मंगलौर पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। सोमवार शाम मंगलौर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो युवक एक बाइक पर पुरकाजी की ओर से आते दिखाई दिए। दोनों युवकों ने पुलिस की चेकिंग को देखकर बाइक को मोड़ लिया। जिस पर पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने चोरी गिरोह के राज खोले।

अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़, चोरी की 13 बाइक बरामद; दो गिरफ्तार

मंगलौर, संवाद सहयोगी। मंगलौर पुलिस ने चोरी की 13 बाइक के साथ एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ा है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। साथ ही, उनका आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महेश जोशी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के थाना पुरकाजी के ग्राम धमात निवासी जयवीर एक जुलाई को गुरुकुल नारसन में सामान लेने आया था। वह बाइक खड़ी कर दुकान में सामान लेने गया, इसी दौरान उसकी बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। सोमवार शाम मंगलौर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो युवक एक बाइक पर पुरकाजी की ओर से आते दिखाई दिए। दोनों युवकों ने पुलिस की चेकिंग को देखकर बाइक को मोड़ लिया। जिस पर पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने गोदाम से बरामद की 12 बाइक आरोपितों ने बताया कि उन्होंने एक जुलाई को नारसन से यह बाइक चोरी की थी। पूछताछ में आरोपितों की पहचान मोहम्मद साबिर निवासी कानूनगुयान मुस्लिम पुरकाजी और सलमान निवासी नूरनगरियान खेड़ा पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर के रूप में हुई। उन्होंने अपने एक अन्य साथी विशाल निवासी ग्राम कुहाहेड़ी के बारे में भी जानकारी दी। आरोपितों ने बताया कि वह वाहन चोरी कर उन्हें पार्ट्स बेच देते हैं। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर कांवड़ पटरी के पास बने एक गोदाम से 12 बाइक और एक बाइक की चेसिस बरामद की है। यूपी से चोरी की है अधिकतर बाइक आरोपितों ने बताया कि अधिकांश बाइक उत्तर प्रदेश से चोरी की हैं। बरामद बाइक में से एक भगवानपुर थाना क्षेत्र से चोरी की थी। आरोपितों ने बताया कि वह बाइक बेचने के बजाय उसके पार्ट्स बेच देते थे, इससे फंसने का खतरा भी कम रहता है। गंग नहर में फेंक देते थे चेसिस नंबर बाइक चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों ने बताया कि उनको खुद याद नहीं है कि उन्होंने कितनी बाइक चोरी की है। चोरी करने के बाद वह बाइक के पार्ट्स को अलग-अलग कर देते थे और चेसिस को उठाकर गंग नहर में फेंक देते थे। यदि गंग नहर को बंद करा दिया जाए तो बीस से अधिक चेसिस वह गंग नहर से बरामद करा सकते हैं।

