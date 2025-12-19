Indian Railways News: हरिद्वार और कोयंबटूर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, ये होंगे स्टॉपेज
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। indian Railways news यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से दोनों तरफ से केवल एक फेरे के लिए कोयंबटूर-हरिद्वार-कोयंबटूर एक्सप्रेस स्पेशल का संचालन किया जाएगा।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या 06043 कोयंबटूर से 24 दिसंबर जबकि गाड़ी संख्या 06044 हरिद्वार से 30 दिसंबर को चलेगी।
कोयंबटूर से 24 दिसंबर बुधवार पूर्वाह्न सवा ग्यारह बजे ट्रेन चलकर 26 दिसंबर की रात 12 बजकर 05 मिनट पर हरिद्वार पहुंचेगी।
वहीं गाड़ी संख्या 06044 तीस दिसंबर मंगलवार रात साढ़े दस बजे हरिद्वार से कोयंबटूर के लिए रवाना होगी।
हरिद्वार से चलकर यह ट्रेन रुड़की, गाजियाबाद, निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, बडोदरा,उधना, वसई रोड, पनवेल, रोहा, चिपलुण, रत्नागिरी, थिविम, मडगांव, कारवार, बायंटूर मूकाबिका रोड, कुंडापुरा, उडुपी, मंगलौर, कन्नूर, कोझिकोड, षोरणूर, पालक्काड स्टेशन पर भी रुकेगी।
