Roorkee: पत्नी को पीटा और घर से निकाला, हवालात का नाम सुनते बदले पति के सुर; बोला- बीबी को कभी नहीं करूंगा तंग
जागरण संवाददाता, रुड़की: गर्भवती महिला की पिटाई कर घर से निकालने वाले पति का रवैया तब अचानक बदल गया, जब पुलिस ने उसे हवालात दिखा दी। डर के कारण उसने तुरंत पत्नी का हाथ थामते हुए सुलह कर ली। जिसके बाद दोनों पक्ष वहां से चले गए।
सात माह पहले हुई थी शादी
सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के भंगेडी निवासी युवती की शादी करीब सात माह पहले गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के एक युवक से हुई थी। महिला इस समय चार माह की गर्भवती है।
विरोध किया तो पति ने पीटा
पिछले कुछ दिनों से पति और ससुराल पक्ष उसे छोटी-छोटी बातों पर ताने मार रहे थे। बुधवार को विवाहिता ने विरोध किया तो पति ने उसकी पिटाई कर दी और उसे घर से निकाल दिया।
पत्नी को साथ रखने से मना
महिला मायके जाकर स्वजनों के साथ पुलिस पहुंची। तहरीर पर पति को कोतवाली बुलाया गया। यहां भी वह पत्नी को साथ रखने से मना करता रहा और अभद्रता की। इस पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए हवालात में डालने की चेतावनी दे दी।
हवालात पर बदली जुबान
हावालत का नाम सुनते ही पति डर गया और उसने पत्नी को साथ रखने की बात कहीं। साथ ही, उसने पत्नी को कभी तंग नहीं करने का भी भरोसा दिया। जिसके बाद विवाहिता और उसके मायके पक्ष भी मान गये। इसके बाद विवाहिता अपने पति के साथ चली गई।
