Balrampur News: किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष जन पाक्सो कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारवास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 31 जुलाई 2019 को पीड़िता ने चारोकाफरी गांव निवासी सुरेंद्र प्रताप यादव उर्फ बब्लू यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपित के विरुद्ध पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की गई।