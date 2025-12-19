पत्नी पर था शक, शिकायत करने सीएम आवास पहुंचा पति; भैंस बेचकर जुटाया देहरादून का किराया

जागरण संवाददाता, रुड़की। पत्नी के चरित्र पर शक और बच्चाें से परेशान होकर एक व्यक्ति सीएम आवास तक शिकायत करने पहुंच गया। पुलिस के पास जब सीएम आवास से मामले की जांच के लिए फोन आया तो पुलिस भी सकते में आ गई। यहीं नहीं शिकायतकर्ता ने किराये के लिए एक लाख की भैंस 80 हजार रुपये में बेच दी। उसका कहना था कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। तब तक वह देहरादून और अन्य जगहों पर शिकायत के लिए चक्कर लगाता रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रुड़की के एक गांव से एक अजीबो गरीब मामला पुलिस तक पहुंचा है। जिससे पुलिस भी परेशान है। एक ग्रामीण दो दो दिन पहले सीएम आवास पहुंचा। उसने बताया कि उसकी पत्नी का चरित्र सहीं नहीं है। पत्नी और बच्चे उसे परेशान करते है। जिसके बाद सीएम आवास से पुलिस के पास फोन आया। पुलिस ने उस व्यक्ति को कोतवाली बुलाया। साथ ही उसके दो बच्चाें को भी कोतवाली बुलाया।

पुलिस ने शिकायतकर्ता से पूूछा कि वह कोतवाली आने के बजाये सीधे सीएम आवास क्यों गया है। इस पर उसने पुलिस को टका सा जवाब देते हुए कहा कि उसकी मर्जी है। वह कहीं भी जाकर शिकायत करे। पुलिस ने जब उसकी पत्नी और बच्चाें से जानकारी ली तो पता चला कि चरित्र पर शक करता है। वह घर का काम नहीं करता है। उसकी पत्नी और बेटा घर का खर्च चलाने के लिए फैक्ट्री में नौकरी करते है।