Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्नी पर था शक, शिकायत करने सीएम आवास पहुंचा पति; भैंस बेचकर जुटाया देहरादून का किराया

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    रुड़की में एक व्यक्ति पत्नी के चरित्र पर शक और बच्चों से परेशान होकर सीएम आवास शिकायत करने पहुंच गया। उसने किराये के लिए भैंस बेच दी। पुलिस जांच में प ...और पढ़ें

    Hero Image

    करता है पत्नी के चरित्र पर शक। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुड़की। पत्नी के चरित्र पर शक और बच्चाें से परेशान होकर एक व्यक्ति सीएम आवास तक शिकायत करने पहुंच गया। पुलिस के पास जब सीएम आवास से मामले की जांच के लिए फोन आया तो पुलिस भी सकते में आ गई। यहीं नहीं शिकायतकर्ता ने किराये के लिए एक लाख की भैंस 80 हजार रुपये में बेच दी। उसका कहना था कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। तब तक वह देहरादून और अन्य जगहों पर शिकायत के लिए चक्कर लगाता रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रुड़की के एक गांव से एक अजीबो गरीब मामला पुलिस तक पहुंचा है। जिससे पुलिस भी परेशान है। एक ग्रामीण दो दो दिन पहले सीएम आवास पहुंचा। उसने बताया कि उसकी पत्नी का चरित्र सहीं नहीं है। पत्नी और बच्चे उसे परेशान करते है। जिसके बाद सीएम आवास से पुलिस के पास फोन आया। पुलिस ने उस व्यक्ति को कोतवाली बुलाया। साथ ही उसके दो बच्चाें को भी कोतवाली बुलाया।

    पुलिस ने शिकायतकर्ता से पूूछा कि वह कोतवाली आने के बजाये सीधे सीएम आवास क्यों गया है। इस पर उसने पुलिस को टका सा जवाब देते हुए कहा कि उसकी मर्जी है। वह कहीं भी जाकर शिकायत करे। पुलिस ने जब उसकी पत्नी और बच्चाें से जानकारी ली तो पता चला कि चरित्र पर शक करता है। वह घर का काम नहीं करता है। उसकी पत्नी और बेटा घर का खर्च चलाने के लिए फैक्ट्री में नौकरी करते है।

    उसकी पत्नी ने बताया कि उसके पति ने उसकी एक लाख कीमत की भैंस 80 हजार रुपये में बेच दी। जब पुलिस ने उससे भैंस बेचने की वजह पूछी तो उसने बताया कि सीएम आवास जाने के लिए उसके पास किराया नहीं था। इस लिए उसने भैंस की बिक्री की। साथ ही बताया कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। वह देहरादून के चक्कर लगायेगा। इसलिए उसने भैंस बेची।

    स्वजन ने पुलिस को बताया कि काफी दिनों से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने उसे स्वजन के साथ भेज दिया।

    यह भी पढ़ें- रुड़की की गंगनहर में बढ़ रहा मगरमच्छ का कुनबा, शहर में दहशत

    यह भी पढ़ें- बिजली चोरी पर देहरादून विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, रुड़की में पकड़े 110 मामले