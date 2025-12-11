बिजली चोरी पर देहरादून विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, रुड़की में पकड़े 110 मामले

जागरण संवाददाता, रुड़की। देहरादून से आई ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने रुड़की में 110 बिजली चोरी के मामले पकड़े हैं।

टीम ने पुहाना, नन्हेड़ा और आनंदपुर समेत चार गांव में छापामार कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी के 110 मामले पकड़े हैं। इस कार्रवाई में विजिलेंस के साथ पीएसी और पुलिस भी मौजूद रही। यह रुड़की में हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।