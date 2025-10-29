हाईवोल्टेज ड्रामा! पूर्व विधायक के समर्थकों ने स्टूडेंट और टीचरों को स्कूल से बाहर निकालकर जड़ दिया ताला 

संवाद सूत्र, लंढौरा (रुड़की)। कस्बा लंढौरा में पूर्व विधायक के समर्थकों ने स्कूल में पहुंचकर बच्चों, शिक्षक एवं अन्य स्टाफ को जबरदस्ती बाहर निकालकर यहां पर ताला जड़ दिया। इसको लेकर शिक्षकों ने विरोध किया। इसके बाद घंटों तक बच्चे बाहर खड़े रहे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ताले को तुड़वाकर बच्चों को कक्षाओं में भेजा। स्कूल में 300 छात्र अध्ययनरत है।

कस्बे के मोहल्ला किला में विध्यांचल एकेडमी इंटर कालेज है। यह कालेज 12 वर्षो से यहां पर संचालित हो रहा है। सुबह चार पांच लोग स्कूल पर पहुंचे। इन लोगों ने यहां पर मौजुद कुछ बच्चों, प्रबंधक एवं स्टाफ को बाहर निकालकर ताला लगा दिया।

इसी बीच बच्चे भी यहां पर आना शुरू हो गए। घंटों तक यहां पर बच्चे खड़े रहे। इसी बीच अभिभावक भी स्कूल पर पहुंचना शुरू हो गए। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में स्कूल का ताला तोड़कर बचचों को कक्षा तक पहुंचाया गया। मामला बिल्डिंग का किराया नहीं देने का है।

इस बिल्डिंग का किराया पूर्व विधायक को जाता हैं लेकिन दुकानों के विवाद के चलते लोगों ने किराया देना बंद कर दिया है। तीन साल से स्कूल के प्रबंधक की ओर से भी किराया नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में स्कूल प्रबन्धक दिनेश ठाकुर का कहना है कि उनका स्कूल 10 - 12 वर्षो से इसी स्थान पर संचालित है।