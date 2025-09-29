Language
    हरिद्वार में किसानों को आधी कीमत पर मिलेंगे मटर और लहसुन समेत इन अनाजों के बीज, इस दिन से शुरू होगा वितरण

    By anuj kataria Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:16 PM (IST)

    उद्यान विभाग रुड़की ब्लॉक के किसानों को प्री-रबी फसल योजना के तहत मटर आलू लहसुन के उन्नत बीज वितरित करेगा। ये बीज बाजार से आधी कीमत पर मिलेंगे जिससे किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। वर्तमान में पालक मेथी सरसों और चौलाई के बीज उपलब्ध हैं और किसानों को नर्सरी तैयार करने की विधि भी बताई जा रही है।

    10 अक्टूबर से मटर,लहसून, आलू के बीज हाईब्रिड बीज का होगा वितरण।

    संवाद सहयोगी, रुड़की। उद्यान विभाग ने प्री-रबी फसल योजना के अंतर्गत रुड़की ब्लाक के किसानों को करीब 10 हेक्टेयर भूमि में मटर, आलू, लहसून के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का 10 अक्टूबर को वितरण किया जाएगा। जो बाजार से आधी कीमत पर उपलब्ध होगें। उद्यान विभाग का कहना है कि इस योजना से किसानों को उन्नत बीज कम लागत में मिलेंगे और सब्जी उत्पादन बढ़ने से उनकी आय में सीधा इजाफा होगा।

    रुड़की ब्लाक स्थित उद्यान विभाग ने जिला योजना अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के तहत किसानों के लिए उच्च उत्पादकता वाले हाइब्रिड बीज बुवाई के लिए किसानों को वितरित किए जा रहे है।

    उद्यान विभाग के पर्यवेक्षक अनय सिंह ने बताया कि यह पहल किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन दिलाने की दिशा में की गई है। बीज वितरण उद्यान सचल दल केंद्र, रुड़की से किया जा रहा है, जिसमें फिलहाल पालक मेथी, सरसो, चौलाई के बीज उपलब्ध कराए जा रहे है।

    फिलहाल अभी तक 40 से ज्यादा किसान हाईब्रीड बीज की बुवाई कर चुके है। उन्होने बताया कि ये बीज रोग प्रतिरोधी होने के साथ-साथ बाजार में अधिक मांग वाली किस्मों के हैं।

    बताया कि अभी तक काफी किसानों को बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कराई जा रही है। जो एक मीटर चौड़ी क्यारियां बनाकर गोबर की खाद और भुरभुरी मिट्टी से बनाई जा रही है।

    किसानों को बताया गया कि बुवाई के लिए बीजों को कतारों में बोकर हल्की मिट्टी से ढकें और सिंचाई के साथ-साथ नीम खली अथवा ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। पौध 25-30 दिन बाद रोपाई योग्य हो जाती है।

