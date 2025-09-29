हरिद्वार में किसानों को आधी कीमत पर मिलेंगे मटर और लहसुन समेत इन अनाजों के बीज, इस दिन से शुरू होगा वितरण

उद्यान विभाग रुड़की ब्लॉक के किसानों को प्री-रबी फसल योजना के तहत मटर आलू लहसुन के उन्नत बीज वितरित करेगा। ये बीज बाजार से आधी कीमत पर मिलेंगे जिससे किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। वर्तमान में पालक मेथी सरसों और चौलाई के बीज उपलब्ध हैं और किसानों को नर्सरी तैयार करने की विधि भी बताई जा रही है।

संवाद सहयोगी, रुड़की। उद्यान विभाग ने प्री-रबी फसल योजना के अंतर्गत रुड़की ब्लाक के किसानों को करीब 10 हेक्टेयर भूमि में मटर, आलू, लहसून के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का 10 अक्टूबर को वितरण किया जाएगा। जो बाजार से आधी कीमत पर उपलब्ध होगें। उद्यान विभाग का कहना है कि इस योजना से किसानों को उन्नत बीज कम लागत में मिलेंगे और सब्जी उत्पादन बढ़ने से उनकी आय में सीधा इजाफा होगा।

