    Haridwar: हैरान करने वाला मामला, HDFC Bank में ग्राहकों के खातों से कर्मचारी ने उड़ाए सवा करोड़ रुपये

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:14 PM (IST)

    हरिद्वार के शिवालिक नगर में एचडीएफसी बैंक की शाखा में ग्राहकों के खातों से लगभग सवा करोड़ रुपये गायब होने का मामला सामने आया है। ग्राहकों की शिकायत पर ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार : रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर में एचडीएफसी बैंक शाखा में ग्राहकों के बैंक खातों से लगभग सवा करोड़ की रकम गायब होने से हड़कंप मच गया। ग्राहकों की शिकायत पर बैंक ने जांच कराई तो एक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध निकली। इसके बाद बैंक प्रबंधक ने कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दी है तहरीर

    पुलिस के मुताबिक, एचडीएफसी बैंक की शिवालिक नगर शाखा प्रबंधक नवल जोशी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पिछले दिनों कई ग्राहकों ने अपने खातों से हुए बड़े-बड़े लेन-देन पर आपत्ति जताई थी। ग्राहकों का कहना था कि उनके खातों से मोटी रकम गायब हुई है। कई ग्राहकों की ओर से लगातार शिकायत करने पर आंतरिक सत्यापन कराया गया।

    खातों से हुए बड़े लेन-देन

    बैंक रिकार्ड के अनुसार, कुंदन सिंह नेगी के खाते से 16 लाख रुपये, विपिन कुमार के खाते से 46 लाख 94 हजार 635, अंशुल शर्मा के खाते से 61 हजार 350, पूनम शर्मा से सात लाख 12 हजार 475, महेश कुमार टोलिया से 10 लाख, पूनम गुप्ता के 17 लाख और अनुज भटनागर के खाते से सात लाख रुपये का अनधिकृत लेन-देन सामने आया।

    कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध

    कई गंभीर विसंगतियां सामने आने पर बैंक ने अपने स्तर से जांच की। तब बैंक शाखा के ही कर्मचारी अरुण कुमार निवासी भोगपुर लक्सर की भूमिका संदिग्ध सामने आई। दूसरी तरफ, कई ग्राहकों का कहना है कि खातों से रकम गायब करने में केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि कई अधिकारी कर्मचारियों की मिली-भगत हो सकती है।

    हर पहलू पर जांच की बात

    पुलिस भी हर पहलू पर जांच की बात कर रही है। रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच वरिष्ठ उपनिरीक्षक नितिन चौहान को सौंपी गई है।

