हमीरपुर में बैंक कर्मचारी से चिट्टा बरामद, पुलिस ने ब्रांच के बाहर ली तलाशी तो जेब से निकली बड़ी खेप

कुल 18.92 ग्राम चिट्टा बरामद: मटन सिद्ध, प्रताप गली और एसबीआई कर्मचारी तीनों जगह पुलिस की बड़ी कार्रवाई

मटन सिद्ध में 6.38 ग्राम चिट्टा मिला, 26,200 रुपए नकद भी बरामद

हमीरपुर शहर में 5.7 ग्राम और बैंक कर्मचारी से 6.84 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त



रवि ठाकुर, हमीरपुर



जिला हमीरपुर ने नशे के खिलाफ जिला पुलिस ने सख्त मोर्चा खोलते हुए एक ही दिन में तीन बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। पुलिस टीमों ने जालंधर और हमीरपुर में दबिश देकर कुल 18.92 ग्राम चिट्टा और 26,200 रुपए नकद बरामद किया। चार आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस की यह कार्रवाई इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। नशाखोरी के खिलाफ पुलिस द्वारा छेड़ी गई विशेष मुहिम लगातार असर दिखा रही है तथा लोग भी पुलिस की तत्परता की सराहना कर रहे हैं।



मटन सिद्ध में पटियाल रेस्टोरेंट से 6.38 ग्राम चिट्टा बरामद



जालंधर के मटन सिद्ध स्थित पटियाल रेस्टोरेंट में एक कमरे में ठहरे तीन युवकों—पारस पुत्र परमजीत, निवासी पृथ्वी नगर जालंधर; अंकुश शर्मा पुत्र अमरनाथ, निवासी गांव नगू, डाकघर गलू नादौन; और रोहित कुमार पुत्र अजय कुमार, निवासी सेंटर टाउन जालंधर—की तलाशी में पुलिस ने 6.38 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इसके साथ ही कमरे से 26, 200 रुपए नकद भी मिला। सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई के बाद तीनों के खिलाफ 05 दिसंबर 2025 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

प्रताप गली हमीरपुर से 5.7 ग्राम चिट्टा जब्त

हमीरपुर शहर की प्रताप गली में पुलिस ने गश्त के दौरान संदिग्ध घूम रहे सूर्यांश पुत्र राकेश कुमार, निवासी वार्ड नंबर 4 को रोका। तलाशी में उसके पास से 5.7 ग्राम चिट्टा, एक इंजेक्शन और एक नीडल बरामद हुई। आरोपी को मौके पर ही पकड़कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

एसबीआई कर्मचारी से 6.84 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद

मटन सिद्ध में पकड़े गए आरोपी युग से पूछताछ में सामने आए इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने गगनदीप, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बॉयज स्कूल हमीरपुर के पास कार्यरत है, को हिरासत में लिया। बैंक के बाहर की गई तलाशी में उसके पास से 6.84 ग्राम चिट्टा मिला। पुलिस ने गगनदीप के खिलाफ धारा 21-61-85 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

तीनों मामलों में बरामद नशीले पदार्थ का कुल वजन 18.92 ग्राम है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

एसपी एसपी राजेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि चिट्टे के खिलाफ जिला पुलिस ने विशेष मुहिम चलाई हुई है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए लगातार दबिऊशें दी जा रही हैं और भविष्य में भी इसी कठोरता के साथ अभियान जारी रहेगा। आरोपियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।