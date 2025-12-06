Language
    हिमाचल पुलिस की नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, इंदौरा में तस्कर के घर से बरामद की बड़ी खेप; अंब में युवक गिरफ्तार

    By Dinesh Katoch Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:13 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नूरपुर के इंदौरा में एक तस्कर के घर से भारी मात्रा में चिट्टा और नकदी बरामद की। पुलिस ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिमाचल पुलिस ने चिट्टा माफिया के खिलाफ कड़ा अभियान छेड़ दिया है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नशे की कालाबाजारी के खिलाफ छेड़े अभियान में पुलिस जिला नूरपुर की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 

    पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि शुक्रवार रात को थाना इंदौरा के गगवाल में राकेश उर्फ मुन्ना निवासी गांव डीडा सांसियां डाकघर दीनानगर (जिला गुरदासपुर पंजाब) हाल निवासी गांव गगवाल (इंदौरा जिला कांगड़ा) के रिहायशी मकान की तलाशी के दौरान 62.66 ग्राम चिट्टा व 50 हजार रुपये की नकदी बरामद की है।

    पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया

    उन्होंने बताया कि आरोपित के खिलाफ पुलिस थाना इंदौरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस जिला नूरपुर का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

    रेलवे स्टेशन के पास युवक से 1.70 ग्राम चिट्टा बरामद

    उधर, जिला ऊना की अंब पुलिस ने रेलवे स्टेशन के निकट एक युवक से 1.70 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपित युवक की पहचान निशांत कुमार (31) निवासी वार्ड नंबर-8 प्रतापनगर अंब के रूप में हुई। मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    झाड़ियों के पास संदिग्ध अवस्था में दिखा था युवक

    जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम को मुख्य आरक्षी हिमांशु जरियाल अपनी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। करीब शाम 5:40 बजे पुलिस टीम जब अंब वेला में रेलवे स्टेशन के पास कच्चे रास्ते के समीप पहुंची तो झाड़ियों के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही युवक घबरा गया और अपनी लोअर की जेब से कोई वस्तु निकालकर झाड़ियों की ओर फेंक दी। संदेह के आधार पर पुलिस ने युवक को मौके पर ही काबू करके झाड़ियों में फेंके गए एक पाउच को बरामद किया। जब उसकी खोल कर जांच की गई तो उसमें 1.70 ग्राम पाया गया निकला।