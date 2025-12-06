हिमाचल पुलिस की नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, इंदौरा में तस्कर के घर से बरामद की बड़ी खेप; अंब में युवक गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नशे की कालाबाजारी के खिलाफ छेड़े अभियान में पुलिस जिला नूरपुर की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है।



पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि शुक्रवार रात को थाना इंदौरा के गगवाल में राकेश उर्फ मुन्ना निवासी गांव डीडा सांसियां डाकघर दीनानगर (जिला गुरदासपुर पंजाब) हाल निवासी गांव गगवाल (इंदौरा जिला कांगड़ा) के रिहायशी मकान की तलाशी के दौरान 62.66 ग्राम चिट्टा व 50 हजार रुपये की नकदी बरामद की है।

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया उन्होंने बताया कि आरोपित के खिलाफ पुलिस थाना इंदौरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस जिला नूरपुर का अभियान आगे भी जारी रहेगा।