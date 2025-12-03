Haridwar: प्रेमनगर फ्लाईओवर से शंकराचार्य चौक तक 5 दिसंबर तक रहेगी नो एंट्री, घर से निकलने से पहले जान लें वैकल्पिक रूट

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर चल रहे ब्लैक टॉप ओवरले कार्य के चलते शहर की यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है। एनएचएआई की पीआईयू रुड़की इकाई की ओर से प्रेमनगर आश्रम चौक से ऋषिकुल तिराहा कट तक सर्विस रोड का निर्माण कराया जा रहा है।

इसके चलते प्रेम नगर आश्रम फ्लाईओवर के नीचे से शंकराचार्य चौक की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर ऋषिकुल तिराहे तक अगले पांच दिसंबर तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। निर्धारित किए गए वैकल्पिक मार्ग



हाईवे पर ऋषिकुल तिराहे से शंकराचार्य चौक तक सर्विस रोड का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। अब अगले चरण में शुरू हुए निर्माण कार्य को लेकर यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं, ताकि आमजन को परेशानी से बचाया जा सके।