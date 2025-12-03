Language
    Haridwar: प्रेमनगर फ्लाईओवर से शंकराचार्य चौक तक 5 दिसंबर तक रहेगी नो एंट्री, घर से निकलने से पहले जान लें वैकल्पिक रूट

    By Mehtab Alam Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:07 AM (IST)

    हरिद्वार में प्रेमनगर फ्लाईओवर से शंकराचार्य चौक तक 5 दिसंबर तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। शहर में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए यह फैसल ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर चल रहे ब्लैक टॉप ओवरले कार्य के चलते शहर की यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है। एनएचएआई की पीआईयू रुड़की इकाई की ओर से प्रेमनगर आश्रम चौक से ऋषिकुल तिराहा कट तक सर्विस रोड का निर्माण कराया जा रहा है।

    इसके चलते प्रेम नगर आश्रम फ्लाईओवर के नीचे से शंकराचार्य चौक की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर ऋषिकुल तिराहे तक अगले पांच दिसंबर तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

    निर्धारित किए गए वैकल्पिक मार्ग

    हाईवे पर ऋषिकुल तिराहे से शंकराचार्य चौक तक सर्विस रोड का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। अब अगले चरण में शुरू हुए निर्माण कार्य को लेकर यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं, ताकि आमजन को परेशानी से बचाया जा सके।

    पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और निर्माण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था में सहयोग बनाए रखें।

    अगले तीन दिन यह रहेगी व्यवस्था

    प्रेमनगर तिराहे से ऋषिकुल की ओर जाने वाले वाहन रानीपुर मोड़ से पुराने रानीपुर मोड़ के रास्ते ऋषिकुल क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। हरीलोक से गुरुकुल की सर्विस लेन से ऋषिकुल आने वाली बसें गुरुकुल फ्लाईओवर के माध्यम से ऋषिकुल पहुंचेंगी।

    वहीं लक्सर और जगजीतपुर से सिंघद्वार अथवा प्रेमनगर होते हुए ऋषिकुल जाने वाले भारी वाहनों को सिंघद्वार से हरिलोक की ओर मोड़ा जाएगा, जहां से यू-टर्न लेकर गुरुकुल फ्लाईओवर के जरिए ऋषिकुल भेजा जाएगा।

    शंकराचार्य चौक से ऋषिकुल की ओर आने वाले वाहन और बसें ऋषिकुल में डिवाइडर खोले जाने के बाद हाईवे से अंदर की ओर जा सकेंगी।

