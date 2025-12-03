Language
    17 साल के आदित्य ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया AI रोबोट टीचर, 'रोबोट' फिल्म बनी प्रेरणा

    By Amar Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:46 AM (IST)

    एक 12वीं के छात्र ने 'रोबोट' फिल्म से प्रेरित होकर एआई रोबोट टीचर बनाया है। यह रोबोट छात्रों को पढ़ाने, सवालों के जवाब देने और होमवर्क में मदद करने में ...और पढ़ें

    बुलंदशहर के शिवचरन इंटर कॉलेज में रेबोट की जानकारी देता आदित्य।

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। फिल्में संदेश देती हैं, जरूरत बस उस संदेश को समझने की होती है। 12वीं के विज्ञान वर्ग के 17 वर्षीय छात्र आदित्य ने रोबोट मूवी से प्रेरित होकर एआई रोबाेट टीचर बनाया है। इसमें एलएच चिपसेट का इस्तेमाल किया है। किसी शिक्षक के अवकाश हाेने पर एआई रोबोट का धीरे-धीरे प्रयोग किया जा रहा है।

    शहर के मुहल्ला बीसा कॉलोनी व मूलरूप से चंद्रवाली निवासी अशोक कुमार एक निजी डॉक्टर के यहां कंपाउडर का काम करते हैं। उनका दूसरे नंबर का 17 वर्षीय बेटा आदित्य शहर के शिवचरन इंटर कॉलेज में विज्ञान वर्ग में 12वीं का छात्र है।

    आदित्य ने रोबोट मूवी देखकर एआई रोबोट टीचर तैयार करने की योजना बनाई थी। आदित्य ने विज्ञान के शिक्षक हरिओम सक्सेना के निर्देशन में एआई रोबोट टीचर तैयार करना शुरू किया। आदित्य ने एआई रोबोट टीचर में राजवैरीपाइ (आरपीआई) में लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) चिपसेट का प्रयोग किया।

    इंसानी दिमाग की तरह डेटा को प्रोसेस करता है रोबोट

    छात्र आदित्य ने बताया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल चिपसेट से डिजाइन रोबोट इंसानी दिमाग की तरह डेटा को प्रोसेस करता है। एलएलएम के जरिए ही सभी विषय अपलोड किए गए हैं। आदित्य ने महिला का डमी पुतला लेकर चार्जिंग बैटरी का प्रयोग किया है।

    एआई रोबोट पर 25 हजार रुपये खर्च हुए हैं। यह एआई रोबोट छात्रों के सवाल सुनकर उनके सवालों का जवाब देता है। कक्षा में बच्चे एआई रोबोट टीचर से संवाद कर रोमांचित हैं।

    जब किसी कक्षा में कोई शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, तो इस एआई रोबोट के जरिए कक्षा का संचालन शुरू कराया है। कॉलेज द्वारा इसको पेटेंट कराने की तैयारी की जा रही है। आदित्य विद्यार्थियों को एआई से जोड़ना चाहते हैं।

    12वीं के छात्र ने एआई रोबोट तैयार किया है। छात्र की विज्ञान के प्रति सोच ने सभी को अचंभित किया है। एआई रोबोट को देखने के लिए लोग कॉलेज आ रहे हैं।

                                                                    अरविंद कुमार, प्रधानाचार्य शिव चरन इंटर कॉलेज