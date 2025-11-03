कार्तिक पूर्णिमा स्नान : हरिद्वार में कल शाम से भारी वाहनों की नो एंट्री
हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। भारी वाहनों का प्रवेश मंगलवार शाम से बुधवार रात तक प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और पंजाब से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी निर्णय लिया है।
जागरण संवाददाताए हरिद्वार: कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने यातायात व पार्किंग प्लान तैयार किया है।
मंगलवार शाम छह बजे से बुधवार रात पर्व समाप्ति तक शहर में भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने प्लान का शत.प्रतिशत पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पंजाब से आने वाले वाहनों को नारसन, मंगलौर, गुरुकुल कांगड़ी, शंकराचार्य चौक मार्ग से हरिद्वार में प्रवेश कराया जाएगा।
इन वाहनों को अलकनंदाए दीनदयाल, पंतद्वीप और चमगादड़ टापू पार्किंग स्थल में ही खड़ा किया जाएगा। दबाव अधिक होने पर इन्हें नगला इमरती, लक्सर, फेरूपुर, जगजीतपुर मार्ग से बैरागी कैंप पार्किंग भेजा जाएगा।
वाहनों का अधिक दबाव होने पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आने वाले वाहनों को सहारनपुर, मंडावली, भगवानपुर, अब्दुल कलाम चौक, नगला इमरती, लक्सर होते हुए बैरागी कैंप पार्किंग पहुंचाया जाएगा।
वहीं, दिल्ली मेरठ की ओर से आने वाले और नजीबाबाद को जाने वाले वाहनों को लक्सर, बालावाली, बिजनौर के रास्ते भेजा जाएगा।
मुरादाबाद और नजीबाबाद से आने वाले छोटे वाहनों को नजीबाबाद, चिड़ियापुर, श्यामपुर, चंडीचौकी, चंडीचौक होते हुए शहर में प्रवेश दिया जाएगा और दीनदयाल, पंतद्वीप व चमगादड़ टापू पार्किंग में खड़ा किया जाएगा।
बड़े वाहनों को 4.2 प्वाइंट से डायवर्ट कर गौरीशंकर और नीलधारा पार्किंग में रोका जाएगा। देहरादून और ऋषिकेश दिशा से आने वाले वाहनों को नेपाली फार्म, रायवाला मार्ग से हरिद्वार लाया जाएगा तथा लालजीवाला, पंतद्वीप और चमगादड़ टापू पार्किंग में व्यवस्थित किया जाएगा।
यहीं से मेरठ, दिल्ली को जाने वाले वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, 344 मार्ग चंडी चौक से सुगम बनाया गया है, जबकि नजीबाबाद जाने वाले वाहनों को श्यामपुर के रास्ते आगे भेजा जाएगा।
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से स्नान के लिए आने वाली निजी बसों को नगलाइमरती, लक्सर, फेरूपुर, जगजीतपुर मार्ग से बैरागी कैंप पार्किंग तक ही आने दिया जाएगा। इसी रूट से ऋषिकेश, देहरादून जाने वाले वाहनों को मोहण्ड से आगे भेजा जाएगा।
शहर में आटो-विक्रम पर भी नियंत्रण
पर्व के दौरान आटो और विक्रम संचालन पर विशेष नियंत्रण रहेगा। देहरादून, ऋषिकेश, रायवाला से आने वाले आटो, विक्रम को जयराम मोड़ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा और यहीं से लौटना होगा।
ज्वालापुर और पुल जटवाड़ा की ओर से आने वाले आटो, विक्रम, रानीपुर मोड़, देवपुरा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन होते हुए तुलसी चौक से कनखल व ज्वालापुर की ओर भेजे जाएंगे।
इसी प्रकार बीएचईएल दिशा से आने वाले आटो-विक्रम को भी टिबड़ी फाटक, देवपुरा मार्ग से नियंत्रित रूप से चलाया जाएगा। ललतारो पुल से शिवमूर्ति तक सभी वाहनों का संचालन पूर्ण रूप से बंद रहेगा।
भारी वाहनों पर सख्त रोक रहेगी और उन्हें जनपद सीमा नारसन बार्डर, मंडावर बार्डर, चिड़ियापुर बार्डर, सिडकुल और नेपाली फार्म, रायवाला में रोका जाएगा।
यदि कोई वाहन हरिद्वार शहर की ओर प्रवेश करता पाया गया तो उसे सीधे चमगादड़ टापू पार्किंग भेजा जाएगा। प्रशासन ने शहर क्षेत्र में शिवमूर्ति चौक के अंदर ई-रिक्शा और विक्रमों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया है।
कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार.दिल्ली के बीच चलेगी मेला स्पेशल
कार्तिक मेला के दृष्टिगत रेलवे प्रशासन की ओर से ट्रेनों के अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था की गई है। मंडल के बालावाली स्टेशन पर चार और पांच नवंबर को अप और डाउन दिशा में गाड़ी संख्या 13151, 15011 और 14113 रुकेंगी।
इसके अलावा इन्हीं तिथियों में हरिद्वार, दिल्ली, हरिद्वार मेला स्पेशल भी चलेगी। गाड़ी संख्या 04303 दिल्ली, हरिद्वार दिल्ली से रात साढ़े नौ बजे चलेगी। जो गाजियाबादए मेरठ शहरए मुजफ्फरपुर, टपरी, रुड़की होते तड़के 2:50 पर हरिद्वार पहुंचेगी।
वहीं, गाड़ी संख्या 04304 हरिद्वार, दिल्ली तड़के 3:40 पर हरिद्वार से चलकर रात साढ़े आठ बजे दिल्ली पहुंचेगी।
यह भी पढ़ें- पतंजलि विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा- बेटियां बनेंगी विकसित भारत का आधार
यह भी पढ़ें- Haridwar Accident: सूखी नदी में कार गिरने से बड़ा हादसा, कई घायल; भात की रस्म कर लौट रहा था परिवार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।