कार्तिक पूर्णिमा स्नान : हरिद्वार में कल शाम से भारी वाहनों की नो एंट्री

जागरण संवाददाताए हरिद्वार: कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने यातायात व पार्किंग प्लान तैयार किया है। मंगलवार शाम छह बजे से बुधवार रात पर्व समाप्ति तक शहर में भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने प्लान का शत.प्रतिशत पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पंजाब से आने वाले वाहनों को नारसन, मंगलौर, गुरुकुल कांगड़ी, शंकराचार्य चौक मार्ग से हरिद्वार में प्रवेश कराया जाएगा। इन वाहनों को अलकनंदाए दीनदयाल, पंतद्वीप और चमगादड़ टापू पार्किंग स्थल में ही खड़ा किया जाएगा। दबाव अधिक होने पर इन्हें नगला इमरती, लक्सर, फेरूपुर, जगजीतपुर मार्ग से बैरागी कैंप पार्किंग भेजा जाएगा। वाहनों का अधिक दबाव होने पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आने वाले वाहनों को सहारनपुर, मंडावली, भगवानपुर, अब्दुल कलाम चौक, नगला इमरती, लक्सर होते हुए बैरागी कैंप पार्किंग पहुंचाया जाएगा। वहीं, दिल्ली मेरठ की ओर से आने वाले और नजीबाबाद को जाने वाले वाहनों को लक्सर, बालावाली, बिजनौर के रास्ते भेजा जाएगा। मुरादाबाद और नजीबाबाद से आने वाले छोटे वाहनों को नजीबाबाद, चिड़ियापुर, श्यामपुर, चंडीचौकी, चंडीचौक होते हुए शहर में प्रवेश दिया जाएगा और दीनदयाल, पंतद्वीप व चमगादड़ टापू पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। बड़े वाहनों को 4.2 प्वाइंट से डायवर्ट कर गौरीशंकर और नीलधारा पार्किंग में रोका जाएगा। देहरादून और ऋषिकेश दिशा से आने वाले वाहनों को नेपाली फार्म, रायवाला मार्ग से हरिद्वार लाया जाएगा तथा लालजीवाला, पंतद्वीप और चमगादड़ टापू पार्किंग में व्यवस्थित किया जाएगा।

यहीं से मेरठ, दिल्ली को जाने वाले वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, 344 मार्ग चंडी चौक से सुगम बनाया गया है, जबकि नजीबाबाद जाने वाले वाहनों को श्यामपुर के रास्ते आगे भेजा जाएगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से स्नान के लिए आने वाली निजी बसों को नगलाइमरती, लक्सर, फेरूपुर, जगजीतपुर मार्ग से बैरागी कैंप पार्किंग तक ही आने दिया जाएगा। इसी रूट से ऋषिकेश, देहरादून जाने वाले वाहनों को मोहण्ड से आगे भेजा जाएगा।