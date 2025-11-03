Haridwar Accident: सूखी नदी में कार गिरने से बड़ा हादसा, कई घायल; भात की रस्म कर लौट रहा था परिवार

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। भात भरकर लौट रहे सहारनपुर के एक परिवार की वैन गाड़ी रानीपुर क्षेत्र के सुमननगर में सूखी नदी में पलट गई। जिससे दो बालक सहित छह लोग घायल हो गए। जबकि गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा एक बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है।

सहारनपुर से भात भरने आया था परिवार पुलिस के मुताबिक, सहारनपुर से एक परिवार भात भरने के लिए रानीपुर के सलेमपुर क्षेत्र में आया हुआ था। अपनी वैन गाड़ी से परिवार लौटने लगा तो सुमन नगर सूखी नदी के पास एक बाइक सवार अचानक सामने से आ गया। जिससे वैन चालक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी पलटकर सूखी नदी में जा गिरी। कार सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। तभी राहगीर जमा हो गए और आस-पास के ग्रामीण मदद के लिए दौड़े।

रानीपुर क्षेत्र के सुमननगर में हुआ हादसा ग्रामीणों ने घायल तीन मासूम, एक पुरुष व एक महिला को मशक्कत कर बाहर निकाला और बहादराबाद के एक अस्पताल भिजवाया। रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि वैन सवार यात्रियों काे मामूली चोटें आई हैं। हादसा बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ है।