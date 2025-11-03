Haridwar Accident: सूखी नदी में कार गिरने से बड़ा हादसा, कई घायल; भात की रस्म कर लौट रहा था परिवार
हरिद्वार के रानीपुर में भात भरकर लौट रहे एक परिवार की वैन सूखी नदी में पलट गई, जिससे दो बच्चों सहित छह लोग घायल हो गए। हादसा बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ। वहीं, श्यामपुर में बारात की बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। भात भरकर लौट रहे सहारनपुर के एक परिवार की वैन गाड़ी रानीपुर क्षेत्र के सुमननगर में सूखी नदी में पलट गई। जिससे दो बालक सहित छह लोग घायल हो गए। जबकि गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा एक बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है।
सहारनपुर से भात भरने आया था परिवार
पुलिस के मुताबिक, सहारनपुर से एक परिवार भात भरने के लिए रानीपुर के सलेमपुर क्षेत्र में आया हुआ था। अपनी वैन गाड़ी से परिवार लौटने लगा तो सुमन नगर सूखी नदी के पास एक बाइक सवार अचानक सामने से आ गया। जिससे वैन चालक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी पलटकर सूखी नदी में जा गिरी। कार सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। तभी राहगीर जमा हो गए और आस-पास के ग्रामीण मदद के लिए दौड़े।
रानीपुर क्षेत्र के सुमननगर में हुआ हादसा
ग्रामीणों ने घायल तीन मासूम, एक पुरुष व एक महिला को मशक्कत कर बाहर निकाला और बहादराबाद के एक अस्पताल भिजवाया। रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि वैन सवार यात्रियों काे मामूली चोटें आई हैं। हादसा बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ है।
बरात की बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर
श्यामपुर। कोटद्वार लौट रही बारात की बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। जिसमे बाइक सवार गौरव कुमार निवासी किशनपुर अमला, जिला बिजनौर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर घटना स्थल् पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से घायल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बाइक सवार हाइवे को पार कर रहा था। तभी सामने से आ रही निजी बस से आमने-सामने की टककर हो गई। जिसमें बाइक सवार युवक को गंभीर चोट आई। थानाध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि बाइक सवार युवक को जिला अस्पताल भेजा गया है।
