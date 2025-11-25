हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराकर स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, जागरण मंगलौर (हरिद्वार)। मंगलौर-रुड़की के बीच अब्दुल कलाम चौक पर डिवाइडर से टकराने की वजह से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। युवक हरिद्वार से मंगलौर की ओर आ रहा था। मृतक के शव की शिनाख्त यूपी के सहारनपुर निवासी युवक के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार की शाम एक युवक स्कूटी पर हरिद्वार की ओर से मंगलौर की ओर आ रहा था। जैसे ही वह राजमार्ग पर अब्दुल कलाम चौक के पास पहुंचा तभी उसकी स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।