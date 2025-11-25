Language
    हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराकर स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत

    By Raman Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    हरिद्वार में एक दुखद घटना में, तेज रफ्तार स्कूटी सवार डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। इस घटना ने शहर में तेज गति से वाहन चलाने के खतरों को फिर से उजागर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण मंगलौर (हरिद्वार)। मंगलौर-रुड़की के बीच अब्दुल कलाम चौक पर डिवाइडर से टकराने की वजह से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। युवक हरिद्वार से मंगलौर की ओर आ रहा था। मृतक के शव की शिनाख्त यूपी के सहारनपुर निवासी युवक के रूप में हुई है।

    सोमवार की शाम एक युवक स्कूटी पर हरिद्वार की ओर से मंगलौर की ओर आ रहा था। जैसे ही वह राजमार्ग पर अब्दुल कलाम चौक के पास पहुंचा तभी उसकी स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस ने युवक की जेब से मिले अभिलेख के अनुसार उनकी शिनाख्त गौरव उर्फ आशु (28) निवासी राधा विहार कॉलोनी सहारनपुर के रूप में की। इसके बाद स्वजन को सूचना दे दी गई है।