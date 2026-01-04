पुलिस ने 2025 में पकड़े 585 नशा तस्कर, गोकशी में 400 पर हुई कार्रवाई, ब्लाइंड मर्डर सहित हत्या के 62 मामलों का खुलासा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पुलिस ने साल 2025 में पेशेवर अपराधियों के साथ-साथ नशा व गोतस्करों के खिलाफ जमकर शिकंजा कसा। आंकड़ों पर गौर करें तो पुलिस ने लगभग हर दूसरे दिन एक नशा तस्कर और गोकशी में औसतन रोजाना एक से ज्यादा आरोपितों पर कार्रवाई की।

कई ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थियां सुलझाते हुए हत्या से जुड़े 62 मुकदमों का पर्दाफाश किया और 104 आरोपितों को जेल की सलाखों की पीछे पहुंचाया। रिकार्ड तोड़ रिकवरी और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के बीच पुलिस ने 1.27 करोड़ की रकम के तौर पर साइबर ठगी का शिकार हुए पीड़ितों के चेहरों पर खुशियां लौटाई। जबकि सीआइईआर पोर्टल की मदद से 1088 मोबाइल फोन भी ढूंढ निकाले और पीड़ितों की मदद कर मित्रता, सेवा, सुरक्षा के ध्येय वाक्य को साकार किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि गोवंश तस्करी और गोहत्या से जुड़े तत्वों के खिलाफ कुल 400 आरोपितों के खिलाफ 127 मुकदमें दर्ज किए गए। 48 पशु बरामद करने के साथ 15768 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। जबकि पशु क्रुरता अधिनियम के तहत 116 आरोपितों के खिलाफ 65 मुकदमें दर्ज करते हुए 66 जीवित पशु व 3102 किलोग्राम भैंसवंशीय मांस बरामद किया गया।

हत्या के 62 मुकदमों का खुलासा कर 104 आरोपित किए गिरफ्तार वहीं, हत्या के 62 मुकदमों का खुलासा करते हुए कुल 104 आरोपितों को गिरफ्तार किया। समय-समय पर चलाए गए चेकिंग अभियानों के दौरान अवैध अस्लहा के साथ 393 आरोपितों को गिरफ्तार कर दो राइफल, छह एसबीबीएल, 195 तमंचे, दो रिवाल्वर, 12 पिस्टल, 244 कारतूस और 364 चाकू बरामद किए। एसएसपी ने बताया कि वर्ष 2025 में प्राप्त हुए साइबर ठगी की कुल 5781 शिकायतें साइबर सेल को मिली।

जिनमें 4356 शिकायतों को निस्तारित करते हुए पीड़ितों को सवा करोड़ से अधिक की रकम वापस दिलाई गई। इसी तरह सभी थानों व साईबर सेल ने मिलकर कुल 1088 मोबाइल फोन रिकवर किए कर उनके मालिकों को लौटाया। वहीं, गुमशुदगी व अपहरण के कुल 1320 मामलों में पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए 1082 गुमशुदाओं व अपहृताओं को सकुशल बरामद किया।

इनमें 263 किशोरियां, 105 किशोर, 420 महिलाएं व 294 पुरुष शामिल हैं। वहीं, ऑपरेशन कालनेमी के तहत वर्ष 2025 में कुल 5300 व्यक्तियों का सत्यापन करते हुए 508 आरोपित को गिरफ्तार किया गया। 307 आरोपित के खिलाफ चालानी व नोटिस की कार्रवाई की गई। इनमें विवाह के नाम पर छल, पहचान, धर्म, जाति, वैवाहिक स्थिति छिपाकर उत्प्रेरित करने के चार व फर्जी इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल, फिशिंग आदि साईबर धोखाधड़ी के 26 आरोपित भी शामिल हैं।

नशा तस्करी पर लगाई लगाम एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि जिले में नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए पुलिस ने वर्ष 2025 में 585 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए एनडीपीएस एक्ट में 536 मुकदमें दर्ज किए। इस दौरान 16.83 किलोग्राम चरस, 5.53 किलोग्राम स्मैक, 1.18 किलोग्राम अफीम, 243.94 किलोग्राम गांजा, 14075 नशीली गोलियां, 3906 नशीले इंजेक्शन, 353843 कैप्सूल व 326 सीरप बरामद किया गया।

इन नशीले पदार्थों की बाजारी कीमत करीब 17 करोड़ 93 लाख रुपये आंकी गई है। इसके अलावा शराब तस्करों के खिलाफ अभियान के दौरान 988 आरोपित को गिरफ्तार करते हुए 976 मुकदमें दर्ज किए गए। इस दौरान बरामदगी 12392 बोतल देशी शराब, 3523 बोतल अंग्रेजी शराब, 2877 लीटर कच्ची शराब, 760 बीयर व आठ भट्टी और अन्य उपकरण बरामद किए गए।