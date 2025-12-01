Haridwar News: सर्दियों में चोरी की घटनाएं रोकने के लिए प्रशासन का एक्शन, खुद फील्ड में उतरेंगे राजपत्रित अधिकारी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। सर्दियों के मौसम के साथ ही चोरी की वारदातों में इजाफा होने की आशंका को देखते हुए पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। रानीपुर, ज्वालापुर और कनखल क्षेत्र की नई कॉलोनियों में हाल के दिनों में चोरों की सक्रियता सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है।

आने वाले दिनों में ठंड के और बढ़ने के साथ अपराधियों की गतिविधियां तेज होने की संभावना को देखते हुए पहले से ही सघन निगरानी की रणनीति तैयार कर ली गई है। एसएसपी के निर्देश पर राजपत्रित अधिकारी खुद उतरेंगे फील्ड में एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रात्रि गश्त को केवल औपचारिकता न रहने दिया जाए। गश्त पर तैनात पुलिस टीमों की सक्रियता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी रात के समय बीच-बीच में उनकी लोकेशन लेंगे और वास्तविक स्थिति का आंकलन करेंगे।

इसके साथ ही राजपत्रित अधिकारियों को स्वयं अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नई कॉलोनियों, सुनसान इलाकों, बंद मकानों और चोरी की आशंका वाले स्थानों पर विशेष नजर रखी जाए।