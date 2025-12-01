World AIDS Day: लापरवाही के कारण हर साल बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा..ऐसे करें एड्स से बचाव, जानें लक्षण

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जानलेवा बीमारी एड्स से बचाव के लिए सरकार पूरा जोर दे रही है। जागरूकता कार्यक्रम, मुफ्त जांच और मुफ्त दवा पर मोटा बजट खर्च किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग संक्रमित हो रहे हैं। अज्ञानता और लापरवाही के कारण जिले में हर माह 23 लोग एड्स की चपेट में आ रहे हैं।

इसमें सर्वाधिक मरीज वह हैं जोकि असुरक्षित यौन संबंध के कारण बीमारी की चपेट में आए हैं। एड्स से बचाव के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज में संचालित एआरटी (एंटी रोट्रावायरल थेरेपी केंद्र) सेंटर पर एड्स के संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। पहले एड्स की जांच और दवा के लिए मरीजों को मेरठ जाना पड़ता था, लेकिन 2019 से मुफ्त जांच और मुफ्त दवा की सुविधा जिले में ही दी जा रही है।

वर्तमान में 1763 एड्स रोगियों का इलाज चल रहा है। इसमें 1500 एड्स रोगी ऐसे हैं जोकि असुरक्षित यौन संबंध के कारण बीमारी से घिर गए हैं। इनमें महिला रोगियों की संख्या 920 है। जनवरी से अब तक एड्स के कारण 19 मरीजों की मौत हुई है। एआरटी के नोडल के अधिकारी डॉ. रमित कुमार सिंह का कहना है कि जिले में मिले एड्स पीड़ित मरीजों में पुरुषों की तुलना में महिला मरीजों की संख्या अधिक है। पुरुष की तुलना में महिला में एचआईवी का संचरण अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि गुप्तांग के भीतर एचआईवी को प्रवेश करने का एक आसान मार्ग मिल जाता है।