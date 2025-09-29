मनरेगा कर्मचारी 6 अक्टूबर को सीएम आवास का करेंगे घेराव, ब्लाॅक स्तर पर BDO को दिया ज्ञापन
हरिद्वार में महात्मा गांधी नरेगा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड के नेतृत्व में रुड़की ब्लॉक मनरेगा कर्मचारी 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। संगठन के जिलाध्यक्ष सुमित सैनी ने बताया कि 18 वर्षों से मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है जिसके कारण यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है।
जागरण संवाददाता, रुड़की। महात्मा गांधी नरेगा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड के नेतृत्व में रुड़की ब्लाॅक मनरेगा कर्मचारी 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री
आवास का घेराव करेगें। हरिद्वार के जिलाध्यक्ष सुमित सैनी का कहना है कि पिछले 18 वर्षों से मनरेगा कर्मियों का नियमितकरण नही किया गया। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। लेकिन सचिवालय स्तर पर मांगें अभी तक लंबित है। जिसको लेकर संगठन मुख्यमंत्री आवास का घेरावा करेगा।
सोमवार को रुड़की ब्लाॅक की खंड विकास अधिकारी सुमन कुटियाल दत्ताल को नरेगा कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि उत्तराखंड में मनरेगा के अंतर्गत पिछले 18 वर्षों से कार्यरत मनरेगा कर्मिकों को नियमित नही किया गया।
जबकि हिमाचल प्रदेश राजस्थान व अन्य राज्यों में मनरेगा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है। संगठन के जिलाध्यक्ष सुमित सैनी ने बताया कि प्रदेश मनरेगा संगठन के आवाह्वन पर 6 अक्टूबर को मुख्मंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।
जिसके लिए हरिद्वार के सभी ब्लाॅकों से मनरेगा कर्मचारी शामिल होगें। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी को एक दिवसीय अवकाश के लिए ज्ञापन दिया गया है।
इस दौरान ज्ञापन देने वाले मनरेगा कर्मचारियों में डीपीओ अजय कुमार मिश्रा, अवर अभियंता सुमित सैनी, अवर अभियंता रविंद्र सैनी, अवर अभियंता सलीम, डीईओ दीक्षित कुमार, ग्राम रोजगार सेवक सुशील कुमार, जगमाल सिंह, मौ.सलीम उपस्थित रहें।
