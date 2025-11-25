Language
    Haridwar News: चालक के साथ मारपीट कर टेंपों से दहेज का सामान लेकर चोर फरार

    By Mukesh Goyal Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:08 PM (IST)

    हरिद्वार में एक चालक के साथ मारपीट करके चोरों ने उसके टेंपो से दहेज का सामान लूट लिया और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही चोरों को पकड़ लेंगे।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मंगलौर (हरिद्वार)। ग्राम टांडा बनेड़ा से दहेज का सामान लेकर मंगलौर आ रहे लोडर टेंपो से दहेज का सामान चोरी हो गया है। ग्रामीणों ने मोहल्ला मलकपुरा निवासी कुछ लोगों पर सामान चोरी करने का आरोप लगाया है।

    मंगलौर कोतवाली के ग्राम टांडा बनेड़ा निवासी दानिश ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार की दोपहर को वह टेंपो में दहेज का सामान भरकर अपनी बहन के घर सहारनपुर जा रहे थे। जब उनका टेंपो मोहल्ला मलकपुरा में पहुंचा तब वहां कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे और भीड़ इकट्ठा थी।

    जैसे ही टेंपो चालक ने भीड़ को सड़क से हटाने का प्रयास किया वैसे ही टेंपो चालक के साथ मारपीट करते हुए टेंपो में रखे इनवर्टर बैटरी और प्रेस को अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर लिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

