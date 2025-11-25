Haridwar News: चालक के साथ मारपीट कर टेंपों से दहेज का सामान लेकर चोर फरार

जागरण संवाददाता, मंगलौर (हरिद्वार)। ग्राम टांडा बनेड़ा से दहेज का सामान लेकर मंगलौर आ रहे लोडर टेंपो से दहेज का सामान चोरी हो गया है। ग्रामीणों ने मोहल्ला मलकपुरा निवासी कुछ लोगों पर सामान चोरी करने का आरोप लगाया है।

मंगलौर कोतवाली के ग्राम टांडा बनेड़ा निवासी दानिश ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार की दोपहर को वह टेंपो में दहेज का सामान भरकर अपनी बहन के घर सहारनपुर जा रहे थे। जब उनका टेंपो मोहल्ला मलकपुरा में पहुंचा तब वहां कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे और भीड़ इकट्ठा थी।