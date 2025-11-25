Haridwar News: भेल में 2 करोड़ की लागत से 9 किमी सड़क निर्माण कार्य शुरू, लोगों को मिलेगी राहत
हरिद्वार के भेल क्षेत्र में 2 करोड़ रुपये की लागत से 9 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। सड़क निर्माण का शुभारंभ भेल प्रबंधन द्वारा किया गया है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। भेल महाप्रबंधक (मानव संसाधन) संतोष कुमार गुप्ता ने सोमवार को सेक्टर चार में सड़क निर्माण अभियान का शुभारम्भ किया। अभियान उपनगरी भेल क्षेत्र में बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने और सुगम यातायात के लिए शुरू कराया गया है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि सड़क के निर्माण में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क की दीर्घायु सुनिश्चित की जा सके।
नगर प्रशासक व संपदा अधिकारी संजय पंवार ने कहा कि वर्तमान चरण में बीएचईएल उपनगरी में लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से नौ किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बताया कि इस कार्य की गुणवत्ता जांच के लिए प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी, रुड़की का सहयोग लिया जाएगा। साथ ही निर्माण के दौरान, नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
बताया कि सेक्टर चार से वेस्टर्न गेट तक की मुख्य सड़क, फायर गेट चौराहे से मेडिकल कॉलोनी तक की मुख्य सड़क, मुख्य चिकित्सालय की आंतरिक सड़क, रामलीला मैदान सेक्टर-एक के निकट, सेक्टर-दो शॉपिंग सेंटर के पास तिकोना पार्क के निकट और सेक्टर-3 शॉपिंग सेंटर के पास की सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
