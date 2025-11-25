Haridwar News: भेल में 2 करोड़ की लागत से 9 किमी सड़क निर्माण कार्य शुरू, लोगों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। भेल महाप्रबंधक (मानव संसाधन) संतोष कुमार गुप्ता ने सोमवार को सेक्टर चार में सड़क निर्माण अभियान का शुभारम्भ किया। अभियान उपनगरी भेल क्षेत्र में बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने और सुगम यातायात के लिए शुरू कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि सड़क के निर्माण में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क की दीर्घायु सुनिश्चित की जा सके।

नगर प्रशासक व संपदा अधिकारी संजय पंवार ने कहा कि वर्तमान चरण में बीएचईएल उपनगरी में लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से नौ किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बताया कि इस कार्य की गुणवत्ता जांच के लिए प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी, रुड़की का सहयोग लिया जाएगा। साथ ही निर्माण के दौरान, नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।