एसआईआर फॉर्म जमा हुआ या नहीं? घर बैठे इन आसान तरीकों से करें जांच

जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान फॉर्म जमा करने के बाद उसकी स्थिति जानने को लेकर मतदाताओं में भारी भ्रम है। कई लोग बीएलओ के भरोसे बैठे रहते हैं और समय निकल जाने पर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाता। अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मतदाता स्वयं घर बैठे अपने फॉर्म की स्थिति जांचें और किसी भी त्रुटि की सूचना तुरंत दें।

निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सुविधा अब इस परेशानी को पूरी तरह खत्म करती है। मतदाता voters.eci.gov.in/enumeration-form-new पर जाकर आसानी से पता कर सकते हैं कि बीएलओ ने उनका फॉर्म ऑनलाइन जमा किया है या नहीं। वेबसाइट खोलने के बाद अपना राज्य चुनना होता है और फिर मतदाता पहचान पत्र संख्या दर्ज करनी होती है। जानकारी भरने के बाद यदि फॉर्म बीएलओ द्वारा अपलोड कर दिया गया है, तो स्क्रीन पर 'सफलतापूर्वक जमा हुआ' दिखाई देगा।

जिन लोगों ने अपना फॉर्म स्वयं ऑनलाइन भरा है, उनके लिए भी यही प्रक्रिया लागू है। इससे मतदाता बार-बार बीएलओ के पास जाने या कॉल करने की परेशानी से बच जाते हैं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी भी होती है। जिलाधिकारी सिकंदरपुर सुनील कुमार ने कहा कि 'किसी भी मतदाता का फॉर्म लंबित पाए जाने पर संबंधित बीएलओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब मतदाता जागरूक हों, अपने फॉर्म की स्थिति खुद जांचें और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत प्रशासन को सूचना दें। मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना या सुधार कराना अब केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्राथमिकता है'।

उन्होंने आगे कहा कि फॉर्म जमा करके बैठ जाना ही सबसे बड़ी गलती है। मतदाता जितनी जल्दी अपनी स्थिति जांचेंगे, उतने ही कम विवाद और संशोधन की जरूरत पड़ेगी। हर घर का नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज हो, यही हमारी पहली प्रतिबद्धता है'।

निर्वाचन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फॉर्म की स्थिति चेक करने में मात्र एक-दो मिनट का समय लगता है। विभाग ने सभी बीएलओ को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन अपने क्षेत्र के फॉर्म समय से ऑनलाइन अपलोड करें। साथ ही, किसी भी मतदाता का फोन या शिकायत आने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराएं।